La proposta dell' ex arbitro De Marco | ' Var anche sui corner'

Brexit - il Regno Unito respinge la proposta della Ue. Negoziati in stallo : Niente da fare. La situazione fra Ue e Regno Unito si fa ancora più ostica, dopo che i negoziatori britannici sembrano aver già respinto una proposta di compromesso della Ue sul cosiddetto backstop: l'...

La proposta shock del Ministro Grillo (M5S) per la Calabria : “pronti a costruire ospedali da campo - lì la sanità è ai limiti dell’umano” : Sulla situazione della sanità in Calabria infiammano le polemiche dopo i recenti servizi giornalistici che hanno determinato una serie di risvolti e sviluppi che rischiano di diventare clamorosi. Dopo la visita fatta ieri negli ospedali di Polistena e Locri, ed una conferenza stampa a Reggio nel corso della quale ha annunciato la possibile approvazione di “un decreto speciale per la sanita’ calabrese contenente diverse misure, ...

Stop a Whatsapp durante i venerdì della Quaresima : nuova proposta dal 6 marzo : Niente utilizzo di Whatsapp durante i venerdì della Quaresima. Questo l'ultimo appello che giunge direttamente dalla parrocchia di Lavis, con cui possiamo individuare uno spunto destinato a far discutere molto nel corso dei prossimi giorni. La proposta nasce con il chiaro intento da un lato di infliggere alle persone una sorta di penitenza, una sorta di sacrificio, in un periodo dell'anno molto particolare per tutti i credenti. Dall'altro, ...

Anticipazioni Uomini e Donne over : la Galgani avrebbe rifiutato la proposta di Fredella : L'evoluzione del rapporto tra Gemma Galgani e Rocco Fredella continua a stuzzicare la curiosità dei telespettatori del Trono over di Uomini e Donne. Dama e cavaliere si frequentano ormai da diversi mesi, ma la loro conoscenza procede tra alti e bassi con litigi plateali e successive riappacificazioni. La torinese ha più volte dichiarato di non voler correre troppo, rifiutando di aprire le porte di casa sua al piastrellista. I continui dubbi ...

Salario minimo - nella proposta M5s centrale il ruolo della contrattazione collettiva. Quello del Pd non ne parla : Se si guardano solo i numeri la distanza non è molta: il ddl del Movimento 5 Stelle depositato nel luglio 2018 a prima firma Nunzia Catalfo, prevede un minimo di 9 euro lordi, da aggiornare ogni anno in base all’inflazione. Quello del Pd, iniziativa dell’ex presidente del Consiglio regionale del Piemonte Mauro Laus, punta a garantire 9 euro netti, escluse le indennità e rimborsi spese, anche questi da rivalutare tenendo conto della ...

Storia della musica alle superiori - c’è la proposta. Cinquantacinque anni dopo il primo appello : Risale al 1964, come abbiamo già evidenziato altrove, l’appello del musicologo Alberto Mantelli lanciato dalle pagine de L’Approdo musicale per far sì che Storia della musica – disciplina, al pari di Storia dell’arte, fortemente caratterizzante il patrimonio culturale e identitario italiano – fosse inserita nel piano di studi dei nostri licei. Mai nessun politico però aveva prestato ascolto alle richieste di coloro che, dotati di ...

“Mia moglie mi tradisce” - uccide lei e i figli. Poi si suicida nel luogo della proposta di matrimonio : Paul Newman ha colpito la moglie con un martello, poi ha accoltellato la figlia di 11 anni e il figlio di 6. Era convinto che la donna lo tradisse. Quindi ha preso il treno per l'isola di Anglesey, in Galles, e si lanciato da una scogliera di oltre 70 metri. La stessa dove 17 anni prima aveva chiesto a Geraldine di sposarlo.Continua a leggere

Pensione di reversibilità con età pensionabile : la proposta dell’Ocse : Pensione di reversibilità con età pensionabile: la proposta dell’Ocse proposta Ocse sulla Pensione di reversibilità Nonostante la sua evidente necessità, occorre modernizzare la Pensione di reversibilità. La proposta dell’Ocse, che ha stilato il consueto rapporto Pensions Outlook 2018, mira ad arginare un fenomeno che disincentiva il lavoro femminile, ma soprattutto che in Italia equivale al 2,5% del Pil, esattamente, 1,5 punti percentuali ...

Salvini annuncia proposta Lega : raddoppio delle pene per chi spaccia : Roma, 4 mar., askanews, - 'La Lega presenta un disegno di legge che, ahimè, la cronaca ci dice essere urgente, ci abbiamo lavorato per settimane. Il ddl prevede il raddoppio delle pene per chi spaccia stupefacenti, pene sia detentive che economiche ed entra nel merito della ...

Salvini annuncia proposta Lega : raddoppio delle pene per chi spaccia : Ti becco a spacciare e vai in galera", ha insistito.Salvini ha presentato il ddl contro lo spaccio di droga dopo il recente episodio di cronaca di due coniugi morti in un incidente stradale provocato ...

U&D spoiler : Gemma Galgani avrebbe rifiutato la proposta di Rocco Fredella : A Uomini e Donne è finalmente arrivato il momento tanto atteso per Gemma Galgani, la quale dovrà prendere una decisione e scegliere la sua eventuale anima gemella. La redazione del programma ha annunciato, infatti, che andrà in onda in prima serata su Canale 5 un nuovo speciale, intitolato "La decisione". Secondo le indiscrezioni trapelate in rete, però, la decisione di Gemma sarebbe stata negativa. La foto ufficiale: la Galgani sembra vestita ...

La proposta della Lega di limitare la musica straniera in radio è ridicola - pericolosa e sa un po’ di fascismo : Se un giorno non avessi sentito Joni Mitchell, non avrei mai fatto la cantautrice. D’altra parte sarebbe stato molto difficile lasciarsi ispirare da un modello italiano, perché semplicemente in Italia le cantautrici non esistevano. È uno dei motivi per cui trovo ridicola (e pericolosa) la proposta del leghista Alessandro Morelli di riservare almeno un terzo della programmazione radiofonica giornaliera alla produzione musicale italiana. Un ...

Spoiler Uomini e Donne : Gemma avrebbe rifiutato la proposta di fidanzamento di Fredella : La puntata speciale di Uomini e Donne intitolata "La decisione" è stata registrata: questa è la notizia certa che "Il Vicolo delle News" ha diffuso in queste ore. Tramite un video che il portale ha ricevuto da una "talpa", si è appreso che lo scorso venerdì Gemma Galgani e Rocco Fredella hanno soggiornato in un castello medievale in Umbria. Stando alle anticipazioni che circolano sul web, però, la dama del Trono Over avrebbe rifiutato la ...

Cosa prevede la proposta della Lega per riaprire le case chiuse : (Foto: Getty Images) Le case chiuse, abolite nel 1958 con la legge Merlin, potrebbero presto riaprire. La quinta commissione del Consiglio regionale del Veneto ha dato il via libera alla proposta di Antonio Guadagnini, leader della lista civica Siamo Veneto di istituire un albo per regolamentare la prostituzione. La legge passa ora al Consiglio. “Esprimo grande soddisfazione per il parere favorevole espresso sulla mia proposta”, ha dichiarato ...