Joe Jonas e Sophie Turner | tutto pronto per il matrimonio

Joe Jonas e Sophie Turner sposi in estate : Quando il Trono di Spade sarà stato finalmente assegnato, visto e considerato che l'ultimissima stagione di Game of Thrones è ormai davvero alle porte, Joe Jonas e Sophie Turner si sposeranno.A rivelare il tutto al The Late Late Show lo stesso cantante, da poco tornato insieme ai fratelli per ricomporre i mitici Jonas Brothers. Joe sposerà Sophie in Francia, quest'estate. Data sconosciuta, ma ricevimento in un meraviglioso castello ...

Ufficiale - Sophie Turner e Joe Jonas si sposano : primi dettagli sulle nozze della star de Il Trono di Spade : Dopo le voci insistenti, finalmente arriva l'ufficialità: Sophie Turner e Joe Jonas si sposano. Secondo i primi dettagli, la star de Il Trono di Spade e il cantante dovrebbero pronunciare il fatidico sì questa estate, ma la data resta ancora sconosciuta. Così dopo le nozze del fratello Nick Jonas con Priyanka Chopra avvenute alla fine dello scorso anno, anche Joe Jonas ha deciso di confermare il matrimonio con la fidanzata attrice. L'annuncio ...

Joe Jonas ha confermato che sposerà Sophie Turner questa estate : E ha spiegato cosa ha imparato dai matrimoni dei fratelli The post Joe Jonas ha confermato che sposerà Sophie Turner questa estate appeared first on News Mtv Italia.

Sophie Turner ha un sacco di tatuaggi - il suo preferito non ha nulla a che fare con Joe Jonas : Ce l'abbiamo tutti, sono i miei migliori amici al mondo. " " Game of Thrones " si concluderà a maggio e siamo sicuri che per quella data vedremo altri tatuaggi. Sophie ha confermato a Vulture nel ...