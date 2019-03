Germania in frenata : produzione in caduta a gennaio : L'industria tedesca continua a dare segnali di debolezza , in linea con la frenata riportata dall'economia europea. Secondo l'Ufficio di statistica tedesco Destatis, nel mese di gennaio il dato preliminare sulla produzione industriale ha evidenziato un decremento dello 0,8% rispetto al +0,8% ...

Dazi - l’export cinese crolla del 20% a febbraio. E in Germania frenata degli ordini a gennaio : -2 - 6% su base mensile : L’avvertimento di Mario Draghi riguardo alla “notevole moderazione nell’espansione economica” per il 2019 si traduce nei dati allarmanti che arrivano da Pechino e Berlino. Il surplus commerciale della Cina crolla a febbraio a 4,12 miliardi di dollari a fronte dei 39,16 miliardi di gennaio e i 26,38 miliardi attesi dai mercati: il saldo, in base ai dati diffusi dalle Dogane, è il più basso da marzo 2018 per effetto del crollo ...

Tutti i motivi della frenata dell'industria in Germania : Ma le teste d'uovo dei centri studi non si stracciano le vesti e restano moderatamente ottimisti: 'Al di là di questi fattori speciali, l'economia tedesca si sta ancora sviluppando solidamente', ha ...

Brusca frenata attesa anche per la Germania : Il Ministro dell'Economia Peter Altmaier ha elencato le criticita' del momento, dalla Brexit, il Regno Unito e' al terzo posto, a parimerito con la Cina, dopo gli Usa e la stessa Germania, come ...