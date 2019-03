blogo

(Di lunedì 11 marzo 2019)Una foto rubata lo scorso autunno, li aveva immortalati in quel di Roma, nel quartiere Piramide, dove la dolce attrice Evae la sua, storica attivista del movimento LGBT italiano, erano state sorprese in compagnia del bridal designer Enzo Miccio, il wedding planner più noto della televisione italiana che, dopo ilBossari-Lagerbäck, sembra esser pronto ad accompagnare le due prossime future spose verso l'unionepiù clamorosa di sempre. Per la prima volta in Italia infatti, due donne note al pubblico, ognuna per la propria vicenda personale e lavorativa, convoleranno a giuste nozze dopo una storia d'amore lunga più di otto anni.Eva11 marzo13:49.

gossipblogit : Eva Grimaldi e Imma Battaglia: matrimonio civile a maggio 2019 - SenzaBarcode : Enzo Miccio wp Eva Grimaldi e Imma Battaglia - alexmanica : RT @WarningSign42: Gabriel Garko ormai è il frutto della fusione tra Enrico Papi ed Eva Grimaldi #CePostaPerTe -