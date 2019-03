Etiopia | perde l’aereo per due minuti e si salva “Le nostre vite guidate da fili

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 marzo 2019) Duedi ritardo gli hannoto la vita. Antonis Mavropoulos, cittadino greco e presidente di un’organizzazione non governativa, doveva essere sul Boeing 737 Max che si è schiantato domenica mattina seidopo essere partito da Addis Abeba. Doveva, ma su quell’aereo non ha mai messo piede perché un disguido legato al bagaglio gli ha impedito di salire a bordo in tempo. A raccontarlo è lui stesso, con un post su Facebook dal titolo “Il mio giorno fortunato” dove pubblica anche la foto del biglietto.Quel disguido con la valigia lo ha fatto arrivare di corsa al gate quando questo era già chiuso. “Inizialmente ero furioso perché nessuno del personale di imbarco mi aveva aiutato a prendere quell’aereo, poi mi sono sentito l’uomo più fortunato della terra – scrive -. Ho perso il volo per due, quando sono ...

