E sono 5! Jennifer Lopez e la collezione degli anelli di fidanzamento

Jennifer Lopez e Alex Rodriguez si sono fidanzati ufficialmente e l'anello è incredibile : Stanno insieme da due anni

Ben Affleck grato a Jennifer Garner : ‘sono fortunato - è una madre fantastica’ : “Sono fortunato perché i miei figli hanno una madre fantastica e lei è sempre lì per assicurarsi che noi siamo i genitori migliori possibili”, parola di Ben Affleck. L’ormai ex Batman della DC ha solo belle parole per l’ex moglie Jennifer Garner, che lo ha aiutato con il suo problema di alcolismo e con cui sta crescendo in armonia i loro tre figli di 13, 10 e 7 anni e che, a suo dire, lo aiuta moltissimo nel suo essere ...