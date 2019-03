Upas | puntate al 22 marzo | Ciro resta in ospedale da Franco

Blastingnews

(Di domenica 10 marzo 2019) Lunedì 18comincerà una nuova settimana con la longeva soap opera di Rai tre, 'Un posto al sole' che riesce sempre ad attirare l'attenzione dello spettatore. Le anticipazioni degli appuntamenti che arrivano fino a venerdì 22svelano che Manlio sarà bloccato alla Terrazza con Giulia con l'intento di minacciare la consuocera. A questa vicenda assisterannoe Jimmy al punto che il marito di Angela vorrà fermare le intenzioni del padre di Susanna. Renato e Raffaele saranno intenzionati a risolvere la faccenda nel tempo più veloce possibile al punto che chiameranno in soccorso la polizia per salvare Giulia. Niko e Susanna non verranno informati della gravità della situazione avvenuta all'interno di Palazzo Palladini perché attendono le notizie dai medici riguardo alle condizioni di salute di Adele (Sara Ricci).alle prese con il difficile intervento al midollo; ...

