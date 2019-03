Tesla Supercharger V3 | così il ' pieno' si fa in metà tempo

ilsecoloxix

(Di domenica 10 marzo 2019) A oggiconta su 430 stazioni in Europa, di cui 30 in Italia per un totale di 250 stalli, e ha in programma di aggiornare anche iV2 già installati in tutto il mondo, che dai 120 kW ...

infoiteconomia : Tesla Supercharger V3, con la terza generazione tempi per il “pieno” dimezzati - Glinformati : Tesla Supercharger V3, le auto elettriche si ricaricano in soli 5 minuti - GLI INFORMATI - - nand2000 : @disinformatico @vaielettrico Nei Supercharger Tesla si possono ricaricare solo le Tesla oppure anche altre auto? -