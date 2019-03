Tav | Conte chiama Macron e Juncker | ' pausa di riflessione'

La soluzione di Conte sulla Tav - per il prossimo futuro : Ecco come il presidente del Consiglio spera di convincere Parigi e Bruxelles di rivedere l'opera nodo del governo

Tav - Giuseppe Conte e Luigi Di Maio salvati dal 'lodo Siri' : il colpo di genio del senatore leghista : Un leghista ha salvato Luigi Di Maio , per ora,. Ironie della sorte: sulla Tav il premier Giuseppe Conte alla fine si è aggrappato al ' Lodo Siri ', la geniale trovata di Armando Siri . Il ...

DIETRO LE QUINTE/ Tav - "guerra fredda" M5s-Lega fino alle europee - e addio Conte - : L'escamotage delle clausole di dissolvenza consente alla Tav di procedere per 6 mesi senza spese per il governo. M5s e Lega si sfideranno alle europee

Tav - Conte : "L'analisi costi-benefici ha retto allo stress test di Salvini | I dati sono chiari" : A "Il Fatto Quotidiano" il premier spiega che "finché ci sarò io a Palazzo Chigi non permetterò a nessuno di deviare le mie decisioni per ragioni di parte, ideologiche o affaristiche".

Tav - rinvio bandi a dopo Europee. Lunedì solo avis de marchés. Conte : “Soprassediamo” : Si va verso un rinvio per i bandi dei lavori per la Tav, a dopo le elezioni Europee. Lunedì al consiglio di amministrazione della Telt (l'azienda Tunnel Euralpin Lyon Turin, di proprietà al 50% dello Stato francese e al 50% delle Ferrovie dello Stato Italiane) si darà il via libera solo alla pubblicazione degli "avis de marchés", cioè gli inviti alle imprese a presentare le proprie candidature. E' quanto afferma la società Telt nella sua ...

Tav - mediazione di Conte fa esultare sia Lega che M5s : “Opera è partita”. “6 mesi per fermarla”. Lo scontro è solo rinviato : “I bandi partono”, dice la Lega. “Partiranno tra sei mesi solo se ci sarà l’ok italiano a un’opera in toto ridiscussa”, ribattono dal M5s. Tutti esultano e lo scontro interno al governo sul Tav è solo rinviato. È il frutto dell’escamotage giuridico e lessicale trovato dal premier Giuseppe Conte per mediare tra le due posizioni e scongiurare una crisi. Al Carroccio piace la parte della lettera di Telt in cui si dice ...

Tav - il «trucco» giuridico di Conte che mette d’accordo Salvini e Di Maio : Una lettera è stata inviata da Palazzo Chigi alla Telt per autorizzare l'approvazione di avvisi per i 2,3 miliardi di lavori del tunnel di base della Tav con la clausola di dissolvenza che sarà motivata dall'avvio della procedura di revisione del trattato italo-francese. Conte informa Macron e Juncker delle novità...

Acrobazia linguistica sui bandi Tav. E Conte diventa «l'uomo che sussurrava ai cavilli» : «In 30 anni che seguo la politica - continua - di cui 20 ormai per lavoro, non ho mai visto uno spettacolo così sbrindellato». Addetti ai lavori e non, le note a margine della dichiarazione di Conte ...

Matteo Salvini - Tav per forza : "Ho un sondaggio in mano". I numeri che svelano il bluff d iConte e Di Maio : Quello di Giuseppe Conte, di Luigi Di Maio e dei grillini sulla Tav è un bluff. E Matteo Salvini lo svela con poche, rapide mosse. All'ora di pranzo si presenta in tv a Sky Tg24 e assicura: "Andiamo avanti, l'Alta velocità si farà. Abbiamo sei mesi di tempo per trovare un accordo coi 5 Stelle". Legg