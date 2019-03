Pagelle Inter-Spal | highlights e tabellino del match – VIDEO

Eintracht Francoforte-Inter 0-0 - le Pagelle : il riscatto di Skriniar - rimpianto Brozovic : Si è appena conclusa l'andata degli ottavi di finale di Europa League tra Eintracht Francoforte ed Inter con il pari per 0-0 che va meglio ai tedeschi, che al ritorno avranno due risultati su tre a disposizione. La gara di ritorno si giocherà giovedì prossimo, 14 marzo, allo stadio Meazza di Milano alle ore 21. La partita Il tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti, deve fare a meno ancora di Mauro Icardi, che potrebbe tornare a disposizione contro ...

Eintracht-Inter 0-0 - le Pagelle di CalcioWeb [FOTO] : 1/6 AFP/LaPresse ...

Pagelle Eintracht Francoforte-Inter 0-0 : Brozovic sbaglia dal dischetto - ottima prova dei centrali Skriniar e De Vrij : Finisce con un pareggio a reti bianche la sfida d’andata degli ottavi di finale di Europa League tra Eintracht Francoforte e Inter, con il croato Marcelo Brozovic che ha sprecato dal dischetto l’occasione più clamorosa dell’incontro per indirizzare il doppio confronto. Sontuosa partita da parte dei centrali difensivi nerazzurri Milan Skriniar e Stefan De Vrij, mentre non hanno brillato i terzini Asamoah e D’Ambrosio. Per ...

Cagliari-Inter 2-1 - le Pagelle : Nainggolan e Lautaro gli unici a salvarsi : Si è appena concluso l'anticipo della ventiseiesima giornata di campionato tra Cagliari ed inter sul risultato di 2-1. Alla Sardegna Arena non manca lo spettacolo con Ceppitelli che porta in vantaggio i padroni di casa, pari siglato da Lautaro Martinez e nuovo vantaggio siglato da Pavoletti. Nella ripresa, poi, nel finale Barella sbaglia un calcio di rigore. I nerazzurri restano a quarantasette punti, a più due sul Milan e più tre sulla Roma ...

Cagliari-Inter 2-1 - le Pagelle di CalcioWeb [FOTO] : 1/12 Alessandro Tocco/LaPresse ...

Pagelle Cagliari-Inter 2-1 - highlights e tabellino del match – VIDEO : Pagelle CAGLIARI INTER – Grande cornice di pubblico alla Sardegna Arena, match valido per l’anticipo della 26^ giornata di Serie A. Cagliari pimpante dopo appena un minuto di gioco: cross dalla destra di Srna, Pavoletti manca l’appuntamento con il colpo di destra di pochi centimetri. Al 10′ altro acuto del Cagliari: nuovo cross di Srna […] L'articolo Pagelle Cagliari-Inter 2-1, highlights e tabellino del match – ...

Pagelle Cagliari-Inter - highlights e tabellino del match – VIDEO : Pagelle CAGLIARI INTER – il Cagliari ospita l’Inter nell’anticipo della 26^ Giornata in programma alla Sardegna Arena. Padroni di casa in campo con il solito 4-3-1-2. In difesa dubbio Srna-Faragò, con il croato decisamente favorito. Al centro confermati Ceppitelli e Pisacane, con Pellegrini a sinistra. Centrocampo composto da Barella, Padoin e Cigarini, quest’ultimo preferito a Bradaric. In attacco Ionita agirà alle spalle ...

Inter - pari in extremis con la Fiorentina - le Pagelle nerazzurre : bene Politano e Perisic : Si è appena concluso il posticipo della venticinquesima giornata di campionato tra Fiorentina ed Inter con un pareggio per 3-3 arrivato in modo molto rocambolesco e amaro per la squadra nerazzurra. Con questo pareggio l'Inter sale a quarantasette punti, portandosi a più due sul Milan e a più tre sulla Roma, mentre la Fiorentina sale a trentasei punti, a meno due dall'Atalanta che è sesta. La settimana prossima la squadra di Spalletti sarà ...

Pagelle Fiorentina-Inter 3-3 - highlights e tabellino del match – VIDEO : Pagelle FIORENTINA INTER – Partita infinita così come le emozioni e le polemiche fino all’ultimo secondo di questa partita. Termina dopo 113 minuti, ma inizia subito con un gol: per la Fiorentina segna subito Simeone con deviazione decisiva di De Vrij. Risposta Inter con Vecino al 6′ che tira al volo e batte Lafont. Al […] L'articolo Pagelle Fiorentina-Inter 3-3, highlights e tabellino del match – VIDEO proviene da Serie ...

Fiorentina-Inter 3-3 - le Pagelle di CalcioWeb [FOTO] : 1/26 Jennifer Lorenzini/LaPresse ...

Pagelle Fiorentina-Inter - highlights e tabellino del match – VIDEO : Pagelle FIORENTINA INTER – Contro la sua ex squadra, Stefano Pioli cercherà di proporre una Fiorentina d’attacco. Resta da capire se la punta centrale sarà Muriel con Chiesa e Gerson ai suoi lati, oppure con Giovanni Simeone con Gerson che nel caso si accomoderebbe in panchina. Edimilson Fernandes confermato in mediana. In difesa confermati Ceccherini […] L'articolo Pagelle Fiorentina-Inter, highlights e tabellino del match – VIDEO ...

Inter-Rapid Vienna 4-0 : Pagelle e tabellino : Inter-Rapid Vienna, Europa League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Inter-Rapid Vienna 4-0 - le Pagelle : Perisic e Skriniar sontuosi : Il ritorno dei sedicesimi di Europa League vede l'Inter battere il Rapid Vienna 4-0 allo stadio Meazza di Milano e i nerazzurri qualificarsi agli ottavi di finale dopo il successo ottenuto per 1-0 nella gara di andata, giocata settimana scorsa. A decidere la gara sono state le reti di Matìas Vecino all'11', con il raddoppio arrivato poco dopo di Andrea Ranocchia al 18' mentre nella ripresa gol messi a segno d Perisic all'80' e Politano all'87'. ...

Pagelle Inter Rapid Vienna 4-0 Europa League - highlights e tabellino del match : Pagelle Inter Rapid Vienna – Tutto facile per gli uomini di Luciano Spalletti che che sbrigano in pochi minuti la pratica Rapid Vienna. Dopo la vittoria in terra austriaca per i nerazzurri è arrivata la vittoria anche nella partita di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. A decidere il match sono stati i […] L'articolo Pagelle Inter Rapid Vienna 4-0 Europa League, highlights e tabellino del match proviene da Serie A News ...