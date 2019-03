NBA | Kyrie Irving batte LeBron James | i Lakers colano sempre più a picco a Ovest

NBA – Lo sfogo di Kyrie Irving : “voglio essere da esempio lontano dai riflettori - stress difficile da sopportare” : Kyrie Irving risponde alle critiche e chiede di essere lasciato in pace: stress e pressioni difficili da sostenere in qualità di leader dei Boston Celtics Stagione davvero particolare quella che stanno attraversando i Boston Celtics. La franchigia del Massachusetts è attualmente 5ª ad Est con un record di 38 vittorie e 26 sconfitte, ben al di sotto delle aspettative stagionali. Ad inizio regular season infatti, complice l’addio di LeBron ...

NBA - Kyrie Irving dice tutto : LeBron - Boston - i media e il video virale con Durant : Ormai siamo arrivati al punto in cui ogni cosa che fa Kyrie Irving diventa notizia. Che sia un'intervista o un video "rubato" di lui che parla con Kevin Durant, poco importa: la stella dei Boston ...

NBA – Infortunio Irving : che batosta per i Celtics - distorsione al ginocchio per Kyrie [VIDEO] : distorsione al ginocchio per Kyrie Irving: il cestista dei Celtics costretto a lasciare il parquet dopo 14 minuti di gioco Che batosta per i Boston Celtics: Kyrie Irving è stato costretto a lasciare il parquet da gioco subito dopo l’intervallo nella sfida della notte contro i Los Angeles Clippers. Dopo aver trascinato il suo team, aiutandolo a portarsi in vantaggio di +28, segnando 14 punti in 14 minuti, Irving ha lasciato il campo ...

NBA - Gallinari guida la rimonta dei Clippers da -28 : Boston va ko e perde Kyrie Irving : Boston Celtics-L.A. Clippers 112-123 Sembrava tutto facile per Boston, che chiude sopra di 23 un primo quarto in cui a un certo punto segna 15 punti di fila; nel secondo periodo il vantaggio arriva ...

NBA - Kyrie Irving non sa se restare ai Celtics e Boston 'studia' la cessione : Non so bene quale sia il funzionamento che c'è dietro il mondo della comunicazione, ma guardando le cose dal mio punto di vista tutto appare davvero privo di senso. Devo pensare a vincere il titolo ...

NBA - Kyrie Irving accende il mercato : “non è detto che rifirmo a Boston - non devo niente a nessuno” : Kyrie Irving ha messo del pepe sul suo rapporto con i Boston Celtics parlando del suo possibile addio nella prossima estate Kyrie Irving sta infiammando un mercato già molto vivace in queste ore nella NBA. Dopo le voci di trade per Anthony Davis e la trade messa in piedi da New York per cedere Porzingis e liberare spazio salariale, adesso arrivano le dichiarazioni roboanti di Irving a far molto discutere: “Rifirmare con Boston? ...

Mercato NBA – Clamoroso! Kyrie Irving sarebbe interessato a tornare a giocare con LeBron James : Secondo fonti vicine ai Celtics, Kyrie Irving vorrebbe tornare a giocare con LeBron James in futuro: i tifosi dei Lakers sognano la reunion della coppia che ha reso grandi i Cavs Manca poco allo scadere della trade deadline del 7 febbraio e il Mercato NBA si accende. Non solo quello a breve termine però, ma anche quello estivo. La notizia della cessione di Anthony Davis ha smosso le tranquille acque del panorama cestistico statunitense, ...

NBA - Kyrie Irving ammette : “ho chiamato LeBron per chiedergli scusa” : Kyrie Irving ha ammesso i propri errori nel rapporto con LeBron James ai tempi dei Cleveland Cavs, quando di fatto gli voltò le spalle Kyrie Irving è tornato sui suoi passi, chiedendo scusa a LeBron James per avergli voltato le spalle ai tempi dei Cleveland Cavs. Il play di Boston ha capito solo adesso cosa volesse dire la parola leadership, un peso enorme sulle spalle che prima era tutto su LeBron: “Per me è stata una cosa importante. ...

NBA - Kyrie Irving chiede scusa ai Celtics e telefona a LeBron James : Il grande campione sa quando fare un passo indietro. Quando spiegare il suo punto di vista e cercare di ricomporre una situazione complicata in spogliatoio. E Kyrie Irving ha dimostrato di esserlo, ...

NBA – Kyrie Irving bacchetta i giovani dei Celtics : “se pensano sia difficile ora - cosa faranno alle Finals?” : Kyrie Irving bacchetta i giovani dei Boston Celtics, criticandone la mentalità: il playmaker ex Cavs spende parole dure per i compagni La stagione dei Boston Celtics non sembra andare secondo i piani. La franchigia del Massachusetts è attualmente 5° ad Est con 25 vittorie e 17 sconfitte, due delle quali maturate nelle ultime due partite giocate. I Celtics, vista la partenza di LeBron James che ha fortemente indebolito i Cleveland ...

NBA - Kyrie Irving ‘scagiona’ Belinelli dopo l’infortunio all’occhio : Kyrie Irving ha parlato dell’infortunio occorsogli a seguito di un duro impatto col collega degli Spurs Marco Belinelli Kyrie Irving è stato costretto ad uno stop per infortunio a causa di un colpo subito dal nostro Marco Belinelli. Il play dei Celtics ha però scagionato il collega, dato che l’impatto è stato fortuito, anche se ci è voluto un controllo in stile Var per valutare l’eventuale malizia di Belinelli nel colpire ...