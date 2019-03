MotoGp | Dall’Igna e Domenicali esaltano Dovizioso | “non ha sbagliato nulla | ha fatto

MotoGp – Dall’Igna difende Petrucci e svela la mossa della Ducati : Marquez segnalato alla direzione gara : Petrucci-Marquez è già polemica: Gigi Dall’Igna svela il chiarimento con la direzione gara sulla strategia del pilota della Honda in qualifica Le prime qualifiche di stagione della MotoGp tenute in Qatar non sono state caratterizzate solo dalla pole position di Maverick Vinales, ma anche da una disputa tra Honda e Ducati. Marc Marquez, apparentemente in difficoltà nei primi minuti della Q2, è riuscito a segnare il terzo tempo alla ...

MotoGp - Dall’Igna mette al bando i team order : musica per le orecchie di Danilo Petrucci : Il Direttore Generale della Ducati ha commentato l’esito dei test, soffermandosi anche sul rapporto tra Dovizioso e Petrucci Risultati esaltanti per la Ducati nella prima sessione di test del 2019, conclusasi ieri a Sepang dopo una tre giorni intensissima. Il team di Borgo Panigale ha regolato la concorrenza, piazzando quattro moto davanti e mettendo le cose in chiaro in vista del nuovo Mondiale. AFP/LaPresse Interrogato da Sky Sport ...

MotoGp - Luigi Dall’Igna : “Dovizioso sarà la nostra unica punta e tutti lavoreranno per lui” : Dal 6 all’8 febbraio la classe MotoGP è pronta per esibirsi nella tre giorni di test sul tracciato di Sepang (Malesia) per provare tutte le novità sulle nuove moto, in vista del primo GP iridato programmato il 10 marzo a Losail, in Qatar. La Ducati si presenta ai nastri di partenza con tante ambizioni. Dopo i due secondi posti consecutivi di Andrea Dovizioso, alle spalle della Honda dello spagnolo Marc Marquez, il target della scuderia di ...

MotoGp - a tutto Dall’Igna : “più armonia dopo l’addio di Lorenzo. Petrucci? Chi non ha mai vinto una gara…” : Obiettivi importanti per la Ducati nella nuova stagione di MotoGp, il direttore generale del team di Borgo Panigale lancia il guanto di sfida La nuova stagione è ormai alle porte, la Ducati cresce bene e si prepara per la prima sessione di test collettiva del 2019 in programma in Malesia da mercoledì fino a venerdì. Una sessione importante per capire gli sviluppi della DesmosediciGP e valutare l’adattamento di Dovizioso e Petrucci, ...

MotoGp - Gigi Dall’Igna e quella frecciata a Lorenzo : fischiano le orecchie del pilota spagnolo : Il General Manager di Ducati non ha lesinato una frecciatina nei confronti di Jorge Lorenzo, passato alla Honda dopo il biennio in rosso Non sono mancate le frecciatine nei confronti di Jorge Lorenzo nel corso della presentazione della nuova Ducati, andata in scena nella serata di ieri a Neuchatel. Tra obiettivi per il futuro e sensazioni sulla nuova stagione, Luigi Dall’Igna si è fatto scappare una dichiarazione che avrà fatto ...