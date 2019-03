Le ultime parole di Dieci prima di imbarcarsi sull' aereo | Vado per non lasciarli

huffingtonpost

(Di domenica 10 marzo 2019) "Sono in partenza per la Somalia per far sentire ai miei cooperanti che non sono soli in questa situazione difficile. Ci sono anch'io". Sono ledette da Paolosabato sera mentre era a Fiumicino al suo amico Nino Sergi, presidente emerito di Intersos e con il quale, insieme ad altre sette persone, aveva fondato la "Link 2007 cooperazione in rete", che raggruppa 14 ong italiane, e di cui era presidente. Il suo programma prevedeva di raggiungere via Nairobi, la Somalia, una paese che amava molto, dove sarebbe rimasto almeno per 15 giorni. Del resto per almeno quattro mesi l'anno era in giro per il mondo, gli altri viveva a Roma con la sua amata famiglia. Quell'che a 58 anni lo ha strappato alla moglie e ai suoi tre figli, "lo aveva preso decine e decine di volte" come ha spiegato Giangi Milesi, per 13 anni presidente del Cesvi, ong bergamasca. E come ha confermato lo ...

