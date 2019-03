Jed Allan è morto | dopo Luke Perry un altro lutto per i fan di Beverly Hills 9010 | è la

optimaitalia

(Di domenica 10 marzo 2019)Sui social già si grida alla maledizione del revival, fatto sta chela sconvolgente morte di, unprotagonista di90210 ci ha lasciato tutti in lacrime. Jede per i profani della serie stiamo parlando di Rush Sanders, padre di Steve Sanders nella serie tv cult degli anni ’90.Nonostante la veneranda età di 84 anni, sicuramente si tratta ugualmente di una terribile perdita per il mondo della televisione visto che nella sua carriera ci sono anche i suoi ruoli centrali in “Santa Barbara” e “Il tempo della nostra vita” (con tanto di polemica quando, seconda alcuna spiegazione, uscì di scena).I fan di90210 sono ancora inper quello che è successo la scorsa settimana ae mentre alcuni solo in questi ultimi giorni hanno trovato la forza di dire addio all'amato Dylan, ora devono fare altrettanto con Jed ...

