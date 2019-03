Tesla | ecco le colonnine Supercharging | 120 km di autonomia in 5 minuti

ilfattoquotidiano

(Di sabato 9 marzo 2019) Tempi di ricarica sempre più rapidi e indolori, se si dispone di una. Il costruttore di Palo Alto ha da poco inaugurato delle nuovedi ricaricaV3 da 250 kW che consentiranno di ricaricare l’elettrica di lusso in pochissimo tempo: saranno necessari, infatti, 5affinché la batteria dell’auto possa avere la carica necessaria per affrontare 120 km di viaggio.Al momento lesono in fase di sperimentazione presso la Bay Area nel quartier generale di, a Palo Alto, e sono compatibili solo con i veicoli dello stesso costruttore, quindi Model 3, S e X. La cabina della colonnina, da 1 megawatt, sarebbe in grado di ricaricare anche 4 vetture alla volta. “IlV3 permetterà ai nostri clienti di ridurre di oltre il 50% i tempi di rifornimento impiegati per le loro vetture” fanno sapere dalla California; ...

colpadelleuro : RT @breveinutile: Ah, ecco. Quei cattivoni della Comunità Europea ci ricordano che così ci sono troppi tumori e malattie respiratorie e noi… - clelialarenza : RT @breveinutile: Ah, ecco. Quei cattivoni della Comunità Europea ci ricordano che così ci sono troppi tumori e malattie respiratorie e noi… - breveinutile : Ah, ecco. Quei cattivoni della Comunità Europea ci ricordano che così ci sono troppi tumori e malattie respiratorie… -