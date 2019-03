Sci | slalom Spindleruv | in testa Shiffri

Sci alpino - fulmine Shiffrin nella prima manche dello slalom di Spindleruv Mlyn : Costazza decima : Super Shiffrin nella prima manche dello slalom, Costazza è la migliore azzurra con il decimo tempo: si riparte alle 13.30 Di slalom ne ha perso solo uno in tutta la stagione, quello in notturna a Flachau. Tutti gli altri Mikaela Shiffrin li ha vinti e ci sono le premesse affinché ci riesca anche a Spindleruv Mlyn dopo aver chiuso la prima manche in testa con il tempo di 49″33. Solo Wendy Holdener è riuscita a contenere il distacco ed ...

Sci alpino - Slalom Spindlreuv Mlyn 2019 : Mikaela Shiffrin comanda dopo la prima manche - Holdener seconda - Vlhova lontana : Mikaela Shiffrin ha dominato la prima manche dello Slalom femminile di Spindleruv Mlyn (Repubblica Ceca). Una gara su una pista che si è rovinata dopo pochi passaggi e che ha premiato anche l’americana partita con il pettorale numero due. La nativa di Vail ha chiuso con il tempo di 49”33, ipotecando quella che sarebbe la 58esima vittoria in Coppa del Mondo e avvicinandosi al quindicesimo successo stagionale (sarebbe record) Unica ...

Sci alpino - Universiadi 2019 : argento di Alberto Blengini nello slalom gigante! Grande rimonta dell’azzurro : Arriva una medaglia d’argento per l’Italia dello sci alpino alle Universiadi Invernali, e a conquistarla è Alberto Blengini, secondo nello slalom gigante maschile. Oro al russo Ivan Kuznetsov, bronzo all’elvetico Livio Simonet. Bella prestazione corale degli azzurri: tre italiani nei primi sei, sei nei primi venti. Oro al russo Ivan Kuznetsov, già in testa dopo la prima manche, che chiude in 1’55″51, davanti al ...

Sci alpino - rivelate le squadre azzurre al via del gigante e dello slalom di Kranjska Gora : Definite le formazioni azzurre che saranno in gara nel gigante e nello slalom di sabato e domenica a Kranjska Gora: tutti gli azzurri in cerca di risultato Dopo il gigante di Coppa Europa di Hinterstoder è stata definita la formazione italiana per il gigante di Coppa del mondo di Kranjska Gora, in programma per sabato 9 marzo (prima manche 9.30, seconda manche 12.30). Gli azzurri in gara saranno: Luca De Aliprandini, Manfred Moelgg, Andrea ...

Sci alpino - Coppa Europa Jasna 2019 : Petra Vlhova vince anche lo slalom e fa doppietta : Petra Vlhova concede il bis nella tappa di Coppa Europa a Jasna. La slovacca, davanti ai propri tifosi, si è imposta in slalom, dopo aver vinto anche il gigante. Vlhova ha recuperato una posizione rispetto alla prima manche e ha poi dominato nella seconda, chiudendo con un netto vantaggio rispetto a tutte le avversarie. Al secondo posto ha chiuso la britannica Charlie Guest (+0.80), autrice di una fantastica rimonta dalla 24esima posizione ...

Sci Alpino – Coppa Europa - Peterlini e Della Mea nella top 15 nella prima manche dello slalom femminile : Peterlini e Della Mea nella top-15 dopo la prima manche dello slalom di Coppa Europa femminile a Jasna Marlene Schmotz è al comando al termine Della prima manche dello slalom femminile di Jasna valevole per la Coppa Europa. La tedesca ha completato il percorso con il te po 51″40 e precede l’idola di casa Petra Vlhova di 11 centesimi, terzo posto per la svedese Ylva Stalnaacke a 17 centesimi. Due le azzurre presenti nella ...

Sci alpino – Coppa Europa : cancellato anche il secondo slalom a Oberjoch : Ancora maltempo a Oberjoch, cancellato anche il secondo slalom consecutivo di Coppa Europa Le previsioni meteo non promettevano nulla di buono e infatti a Oberjoch è stata cancellata un’altra gara di Coppa Europa. Venerdì il primo dei due slalom in programma è stato interrotto dopo che 68 atleti avevano completato la prima manche, oggi nessuno è sceso in pista nella località tedesca, dove di fatto si è gareggiato solo giovedì ...

Sci Alpino – Coppa Europa - nella prima manche dello slalom di Oberjoch Maurberger è sesto : slalom di Coppa Europa a Oberjoch, Maurberger sesto dopo la prima manche. In testa c’è il francese Buffet Simon Maurberger è sesto al termine della prima manche dello slalom di Coppa Europa di Oberjoch. L’azzurro leader della classifica generale ha completato la propria prova con il tempo di 53″03, con un ritardo di 1″35 dal francese Robin Buffet. Lo sciatore transAlpino è al comando con 33 centesimi di vantaggio ...