Moto2 – Terminate le Fp3 in Qatar | Jorge Martin in testa a Losail

sportfair

(Di sabato 9 marzo 2019)guida la terza e ultima sessione di prove libere diinha fatto registrare il miglior tempo nelle terze ed ultime prove libere del Gp deldiin programma domani sul circuito divicino a Doha. Il pilota spagnolo su Ktm ha girato in 1’59”596 davanti al tedesco Marcel Schrotter, Kalex, +0”043, e allo spagnolo Alex Marquez, Kalex, +0”099.Quarto tempo per l’iberico Xavi Vierge, Kalex, +0”219, seguito da Sam Lowes, Kalex, +0”260. Sesto crono per l’italiano Lorenzo Baldassarri, Kalex, +0”264, decimo tempo per Luca Marini, Kalex, +0”539, 12esimo Andrea Locatelli, Kalex, +0”600. (Int/AdnKronos)L'articolole Fp3 ininSPORTFAIR.