Inter - Icardi | l' argentino vorrebbe delle scuse pubbliche

Inter - Spalletti fa chiarezza : “caso Icardi come Totti? Io non ‘tratto’ - ma sarà pronto per giocare” : Momento delicato per l’Inter che in pochi giorni si gioca una bella fetta di stagione fra Spal, Eintracht e Milan: Spalletti fa il punto della situazione e apre al ritorno di Icardi Il finale di stagione si avvicina e l’Inter entra in una settimana alquanto complicata. Tre appuntamenti da non sbagliare per i nerazzurri: prima la Spla, poi il ritorno di Europa League contro l’Eintracht Francoforte e poi il derby contro un ...

Spalletti : Icardi come Totti? Cerco il meglio per Inter : ''Non sono stato molto aggiornato su quanto successo ieri, ma chi meglio di Marotta sa portare avanti questa situazione. Lui sa i fatti e sa cosa deve essere chiarito, va chiesto a lui''. Il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti commenta cosi' la situazione relativa a Mauro Icardi. ''Dall'alto della sua esperienza tutelera' tutte le parti. Man mano che scorrono le partite ho sempre meno tempo e va usato per l'attenzione da mettere in campo. ...

Calcio : Inter. Spalletti Icardi? dovete chiedere a Marotta : "Non sono stato molto aggiornato su quello che e' successo ieri. dovete chiedere a Marotta, chi meglio di lui sa portare avanti questa situazione

Inter - Spalletti : "Perisic e Keita ok. Icardi? Chiedete a Marotta..." : Parte dalle anticipazioni sui convocati nella pillola riservata al Facebook dell'Inter il tecnico Luciano Spalletti: "Perisic è a disposizione, magari un po' affaticato, ma è a disposizione. Per ...

Inter – Il caso Icardi e l’infortunio di Nainggolan - Spalletti sincero : “Mauro? Chiedete a Marotta! : Spalletti non vuole saperne nulla del caso Icardi e sull’infortunio di Nainggolan non si sbilancia “Non sono stato molto aggiornato su quanto successo ieri ma chi meglio di Marotta sa portare avanti questa situazione essendo a conoscenza dei fatti avvenuti che allo stesso tempo devono essere chiariti. Con la professionalità che ha tutelerà certamente tutte le parti“. E’ la replica del tecnico dell’Inter, ...

Inter e Icardi fanno pace? I tifosi juventini sognano - per loro è già bianconero [FOTO] : Sta facendo parlare molto di sè nonostante, da tempo, non stia giocando. Si arricchisce ogni giorno di novità la telenovela tra l’Inter e Mauro Icardi. Post, Interviste, smentite, retroscena. Ma, se nel frattempo pare esserci una possibile apertura sul fronte nerazzurro, per i tifosi juventini l’attaccante è già a Torino. E’ una foto a testimoniarlo, prima del match tra la capolista e l’Udinese. Fuori dallo stadio, ...

Inter - tre nodi da sciogliere per il caso Icardi : Filtra ottimismo, ma ancora non è arrivata la parola fine nella telenovela legata al rapporto tra Mauro Icardi e l'Inter. Come riporta La Gazzetta dello Sport , restano alcuni aspetti della vicenda da chiarire : il bomber argentino ha rinunciato all'idea di riavere la fascia da capitano, ma vorrebbe una spiegazione pubblica dei motivi che hanno ...

Inter-SPAL - Spalletti in conferenza stampa col mistero Icardi : INTER SPAL, Spalletti parla alla vigilia – Smaltite le tossine, e le fatiche, di Europa League l’Inter è pronta a rituffarsi in campionato. Dopo il pareggio di giovedì scorso a Francoforte (0-0) i nerazzurri devono cercare di ripartire nelle mura domestiche della Serie A e di San Siro; e per farlo c’è bisogno di ottenere […] L'articolo Inter-SPAL, Spalletti in conferenza stampa col mistero Icardi proviene da Serie A News ...

Gazzetta : “Inter e Icardi ancora molto lontani - Maurito non gioca da un mese” : “Le condizioni di Icardi” “Le condizioni di Icardi”, titola così la Gazzetta dello Sport. In settimana, tanti media – tranne Sport Mediaset – avevano mal interpretato l’incontro tra i coniugi Icardi, Marotta e l’ambasciatore morattiano Paolo Nicoletti. Incontro, vale sempre la pena ricordarlo, nello studio di Wanda Nara. Icardi ieri ha continuato a non allenarsi. Orami non gioca dal 9 febbraio, un mese esatto. Non sarà ...

Intermania : 111 anni - cambiano gli idoli. Icardi : 'L'amore va dimostrato'... : Sono stati abbattuti muri, record e barriere perché siamo nati per accogliere tutti i fratelli del mondo in uno stadio, nella nostra città e nei Paesi più lontani. In 111 anni si sono susseguiti ...

L'Inter in emergenza appesa a Icardi : Nel mondo Inter, di un'Inter che lotta per la prossima Champions, potrebbe invece accadere che l'ex capitano venga assoldato d'urgenza e in emergenza e mandato in campo nel derby, non prima, anche in ...

Icardi e l'Inter - è tutto sul piatto. Compagni e Spalletti i nodi da sciogliere : C'è più di una difficoltà, oltre che un copione da scrivere per mandare in stampa su questa carta rosa il rientro in squadra di Mauro Icardi. Com'è la storia del gambero? Un passo avanti e due ...

Inter - Icardi potrebbe tornare a disposizione nel derby contro il Milan : In casa Inter il caso Icardi continua a tener banco nonostante all'orizzonte ci sia il match di campionato contro la Spal, in programma domani alle ore 15 allo stadio Meazza. Gara importante per i nerazzurri, che non possono più sbagliare dopo il pareggio contro la Fiorentina e la sconfitta subita contro il Cagliari. Match a cui non prenderà parte ancora una volta il centravanti argentino che anche ieri si è allenato a parte. Nonostante il ...