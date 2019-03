The Messenger | l' avventura ninja dal fascino retro potrebbe arrivare su PS4

eurogamer

(Di venerdì 8 marzo 2019) Grazie alla segnalazione di Gematsu, apprendiamo che sulle pagine del PEGI è comparsa una classificazione per PS4 di The, l'daldel team di sviluppo indipendente Sabotage e Devolver Digital.Il gioco action adventure è stato lanciato per la prima volta su Switch e PC nell'agosto 2018. Un'espansione gratuita intitolata "Picnic Panic" è attualmente in fase di sviluppo.Ecco una breve panoramica del gioco, tramite la pagina Steam:Leggi altro...

