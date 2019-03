Strade Bianche 2019 | i comuni e le città attraversate Orari e programma | quando passa la

oasport

(Di venerdì 8 marzo 2019) Sabato 9 febbraio si disputerà la, imperdibile corsa di un giorno che si snoda tra le colline toscane con oltre 60 km di sterrato. La bellissima Classica attrae sempre più l’attenzione dei ciclisti di punta del panorama internazionale e anche in questa occasione non mancheranno grandi stelle tra cui spicca il nome di Vincenzo Nibali. Partenza a Siena e arrivo sempre a Siena in Piazza del Campo dopo aver percorso 184 km. Scopriamo nel dettaglio il percorso con tutti iattraversati, glila corsa transiterà sotto casa tua nel tuo paese.Il via verrà dato alle ore 10.45, poi il transito per Volte Basse, Sovicille, Rosia prima di attraversare i primi due tratti di sterrato inframezzati dalggio per San Rocco a Pilli. Il terzo settore suincomincerà poco dopo Ville di Corsano e si concluderà nei pressi di Lupompesi ma i ...

Eurosport_IT : Tre anni fa lo storico tris di Fabian Cancellara alla Strade Bianche: che gara, che finale, che campione ????????… - roelboekel : RT @StradeBianche: Ancora un giorno di attesa per la Strade Bianche @NamedSport 2019! | 1 day to the Strade Bianche #NamedSport 2019! #Stra… - johnkelkin : RT @StradeBianche: Ancora un giorno di attesa per la Strade Bianche @NamedSport 2019! | 1 day to the Strade Bianche #NamedSport 2019! #Stra… -