Rosalia Porcaro e le sue donne dal ' Core ' ngrato' | ' Noi non ci arrendiamo mai'

ilmessaggero

(Di venerdì 8 marzo 2019) di Veronica Cursi Didal 'ne ha interpretate tante: operaie sfruttate, suocere, cantanti neomelodiche. E ora, in scena al Teatro Roma fino al 10 marzo , porta una ...

RadioCapital_fm : La nostra domenica comincia con Capital Newsroom e le interviste, gli approfondimenti e le storie musicali di Anton… - RadioGodot : Seguite insieme a noi la diretta di Spettacolando in Radio. In studio Paola Aspri insieme a Danila Stalteri. In co… -