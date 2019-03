Rissa a Uomini e Donne | interviene la sicurezza

Uomini e Donne - Rissa in studio. Interviene anche un buttafuori. : Non c'è mai limite al peggio, nemmeno a Uomini e Donne. Non stiamo parlando soltanto delle liti tra Tina e Gemma, ma anche degli screzi e delle risse sfiorate nel corso del Trono Over. Alcuni componenti del parterre maschile, infatti, sono arrivati alle mani. Maria De Filippi ha dovuto per l'occasione ricorrere all'intervento di un buttafuori.Secondo le anticipazioni già messe in rete, nel corso dell'ultima registrazione del Trono Over di ...

Uomini e Donne - quasi Rissa tra Gemma e Gian Battista - interviene Maria : 'Superi i limiti' : La puntata odierna del trono over di Uomini e Donne è stata davvero super accesa. Nel corso del talk show infatti, Gemma Galgani e Gian Battista hanno avuto un diverbio così acceso da sfiorare la rissa. Nel caso specifico, Gemma ha accusato l'uomo di essere falso e finto per tutto quello che ha combinato con Claire. Il cavaliere, allora, ha perso il controllo ed ha iniziato a sbottare contro la dama. I due si sono alzati in piedi e sono arrivati ...

Uomini e Donne news : ClaRissa e Federico tornano in Italia? La confessione di lei : Uomini e Donne news: Clarissa e Federico tornano in Italia? La confessione dell’ex tronista e i loro progetti per il futuro Procedono i preparati per le nozze di Clarissa Marchese e Federico Gregucci. La coppia, nata all’interno degli studi di Uomini e Donne, appare oggi più unita che mai. Federico e Clarissa sono molto innamorati […] L'articolo Uomini e Donne news: Clarissa e Federico tornano in Italia? La confessione di lei ...

Uomini e Donne - ClaRissa Marchese e Federico Gregucci si sposano. Annuncio su Instagram : Clarissa Marchese si sposa: l’ex tronista di Uomini e Donne ha annunciato su Instagram le nozze con Federico Gregucci, conosciuto nel programma di Maria De Filippi. L’ex Miss Italia e lo sportivo si erano corteggiati e innamorati negli studi di Uomini e Donne, arrivando alla fatidica scelta, con tanto di petali rossi e dichiarazioni d’amore. La relazione è continuata anche lontano dalle telecamere e i fan li hanno ribattezzati ...

Uomini e Donne - Rissa tra Mara Fasone e la tronista. Volano stracci : "Sai solo abbaiare - che schifezza..." : Mara Fasone è nel mirino. Dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne, infatti, continua a essere bersaglio di continui a attacchi. Da ultimo quello di Deianira Marzano che ha scritto diversi messaggi sull'ex tronista, con la quale ha già discusso in privato in chat e che l'ha bloccata. Tutto è comi

ClaRissa di Uomini e Donne contro Fedez e Chiara Ferragni : 'Tenetevi qualcosa per voi' : A pochi giorni dalla fine del 2018, Chiara Ferragni ha deciso di condividere con i suoi tantissimi fan su Instagram una sorta di album fotografico dei momenti più belli ed emozionanti che ha vissuto: uno di questi post, riguarda il giorno della nascita del piccolo Leone, dal travaglio in ospedale alle lacrime versate con Fedez dopo aver abbracciato il loro bambino per la prima volta. Clarissa Marchese, storica tronista di Uomini e Donne, ha ...