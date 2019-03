NBA – Bogut non si nasconde | “firma con gli Warriors? Scelta semplice | se devo sventolare

sportfair

(Di venerdì 8 marzo 2019) Andrewnon sie svela di essere conscio del suo ruolo di secondo piano negli: il centro australiano sa bene però che anche un minimo apporto sarà importante alla causa Cercato da Sixers ein vista del finale di stagione, Andrewnon ha avuto dubbi su quale squadra scegliere. Il centro australiano è tornato a vestire la maglia di Golden State, con la quale si è laureato campione NBA 2015. Ai microfoni di ESPN,ha spiegato di essere ben conscio di non avere un ruolo di primo piano in casa, ma sa bene anche che ogni minimo apporto alla causa sarà importante per puntare al terzo titolo consecutivo. Se poi dovesse solol’asciugamano per 20 partite,si è detto pronto a farlo con grande umiltà: “la decisione è stata, è davvero una bella storia. Sono grato per l’opportunità e se il mio compito sarà quello ...

