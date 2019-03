Las Vegas | inaugurata la suite più cara d' America

In casinò Las Vegas la suite più cara 100 mila dollari per dormire tra le opere di Damien Hirst : Il Palms Casino Resort ha appena inaugurato la suite più costosa del mondo: la Empathy suite, una 'sky villa' di 800 metri quadrati, che occupa attico e superattico di un grattacielo con maxi-pareti ...

Rugby a 7 - World Series Las Vegas 2019 : finalmente vincono gli USA! Samoa sconfitte nell’ultimo atto : Si è conclusa nella notte italiana la quinta tappa delle World Series del Rugby a 7, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. A Las Vegas, negli USA, trionfo dei padroni di casa, che dopo le quattro finali perse nelle prime quattro tappe finalmente centrano il successo nell’atto conclusivo, prendendo anche la vetta solitaria della graduatoria. Finalissima USA-Samoa 27-0 Finale 3° posto Nuova ...

Rugby a 7 - World Series Las Vegas 2019 : nella notte italiana giocati i quarti di finale : nella notte italiana è proseguita a Las Vegas, negli USA, la quinta tappa delle dieci in programma delle World Series di Rugby a 7, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Spazio nella nottata appena trascorsa al primo turno della fase ad eliminazione diretta, che verrà completata oggi tra le ore 20.00 italiane e le 02.00. Risultati gare di stanotte quarti di finale Nuova Zelanda-Fiji ...

Rugby a 7 - World Series Las Vegas 2019 : completata la fase a gironi. A punteggio pieno Nuova Zelanda ed Australia : Oggi è proseguita a Las Vegas, negli USA, la quinta tappa delle dieci in programma delle World Series di Rugby a 7, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Spazio nella serata appena trascorsa all’ultima tornata della fase a gironi, mentre a partire da stanotte si giocherà la fase ad eliminazione diretta. Risultati della fase a gironi 20:30 Finale Galles 7s 14 7 7 Scozia ...

Golf – Honda CLassic : il venezuelano Vegas in testa dopo il primo giro - staccati i favoriti Koepka e Garcia : Tra gli assenti Dustin Johnson, numero due mondiale, e l’inglese Justin Rose che occupa al momento la prima posizione del ranking Il venezuelano Jhonattan Vegas, leader con 64 (-6) colpi, è stato il protagonista nel giro iniziale dell’Honda Classic (Pga Tour), sul percorso del Pga National (par 70) a Palm Beach Gardens in Florida. Vegas, 34enne di Maturin con tre titoli sul circuito, l’ultimo datato 2017, ha segnato sei ...

Golf - PGA Tour 2019 : Jhonattan Vegas davanti a Ernie Els e altri tre nel primo giro dell’Honda CLassic : Dopo il primo giro dell’Honda Classic, a Palm Beach, il trentaquattrenne venezuelano Jhonattan Vegas, già vincitore di tre tornei del PGA Tour in passato, è al comando con un giro in -6 sul par 70 del percorso posto in Florida. Vegas, primo venezuelano a giocare la Presidents Cup nel 2017, cerca il suo settimo successo complessivo, dal momento che oltre al tris nel PGA Tour ha fatto suoi altri tre tornei validi per altri circuiti. Al ...

UFC 235 : Jones vs Smith a Las Vegas sabato notte in diretta streaming su DAZN : È un evento che si preannuncia spettacolare quello in programma alla T-Mobile Arena di Las Vegas (Nevada, USA) nella notte di sabato 2 marzo, quando andrà in scena UFC 235. La card prevede infatti ben due sfide titolate, ovvero il main event tra Jon Jones e Anthony Smith e il match valevole per il titolo dei welter tra Tyron Woodley e lo sfidante Kamaru Usman. Nel main-event Jones difende la cintura dei mediomassimi Come detto in precedenza il ...

'Follie' del meteo : a Los Angeles - e Las Vegas - - la prima nevicata in 30 anni : Roma - Los Angeles, Malibù e Pasadena, nello Stato americano della California, sono state 'imbiancate' da una rara spolverata di neve, che ha elettrizzato i social network e ha creato confusione tra i ...

Usa - la neve imbianca le periferie di Las Vegas. VIDEO - : La città è investita in questi giorni da una straordinaria ondata di maltempo. In queste immagini, filmate il 18 febbraio da Holmes Pooser e riprese da Storyful, si vedono le case e le montagne ...

Elysium : la Las Vegas europea con parco a tema Disney e pista di Formula 1 : Nascerà in Spagna una nuova città con casinò, un'arena per sport e concerti, un porto e hotel a 5 stelle

Se Rigoletto si rovina a Las Vegas : al Met duetti verdiani tra Black Jack e cocaina : New York, dibattito sul capolavoro rivisitato, diretto da Nicola Luisotti con Vittorio Grigolo e Roberto Frontali

USA - fiocchi anche a Las Vegas : la neve fa una rara apparizione in città [FOTO e VIDEO] : 1/8 ...

Tiro con l’arco - Indoor World Series Las Vegas 2019 : l’Italia chiude senza medaglie - ma Pagni e Tonioli possono sognare in vista degli Europei : Il nuovo circuito delle Indoor World Series di Tiro con l’arco si è concluso a Las Vegas con lo svolgimento delle Finali, in cui i migliori 16 arcieri del ranking elite si sono sfidati in una serie di scontri diretti per decretare il vincitore assoluto del circuito. La selezione azzurra è riuscita a qualificare al tabellone principale un atleta per ciascuna categoria, senza riuscire però ad andare fino in fondo nella lotta per il podio. La ...