La Gazzetta attacca la Uefa | «Tanto parlare di fair play e poi non squalifica Simeone”

(Di venerdì 8 marzo 2019) “Conta più il ritardo che il gesto cafone” Non l’hanno presa bene alladello Sport la mancatadi Simeone per l’esultanza diciamo al di sopra delle righe nella partita d’andata contro la Juventus.è una parola bella – scrive Alessandra Bocci in un commento -, cosa buona e giusta,appunto. Poi arrivano le decisioni, e non sonogiuste e quindi non sono in linea con l’aggettivo che dà vita alla parola”.Non è andata giù nemmeno la multa di 30mila euro ad Allegri (a Simeone “solo” 20mila) per il ritardo della Juve nel secondo tempo. “Conta di più – ancora la– per incrinare il, creatura molto citata, un po’ mitologica ormai, passare troppi minuti negli spogliatoi per cercare di ritrovare il filo di una partita o arringare la folla in modo cafone?”.La risposta la fornisce la ...

