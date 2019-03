I genitori di Renzi tornano in libertà | revocati i domiciliari

agi

(Di venerdì 8 marzo 2019) Il tribunale del Riesame ha revocato gli arrestiper Tiziano Renzi e Laura Bovoli. I giudici hanno disposto a loro carico la misura dell'interdizione per 8 mesi dall'attività imprenditoriale. "Tiziano Renzi e Laura Bovoli sono persone libere - ha commentato il loro legale Federico Bagattini - per i prossimi otto mesi non potranno svolgere attività imprenditoriale. La difesa - aggiunge - esprime la propria soddisfazione alla quale si unisce quella dal punto di vista umano dei coniugi Renzi".

