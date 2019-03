Volley – Azimut Modena | Tillie a disposizione di Velsco | “orgoglioso di essere qui”

Pallavolo - Serie A : Azimut Leo Shoes Modena – Vero Volley Monza 1-3 - Buchegger mattatore : L’Azimut Leo Shoes Modena perde 1-3 con un’ottima Vero Volley Monza. Esordio per Lusetti che diventa uno dei tre più giovani a giocare in A1 Un PalaPanini con oltre 4500 presenti accoglie la gara tra la Modena di Velasco e la Monza dell’ex Fabio Soli in una sfida dal grande fascino dentro e fuori dal campo. L’Azimut Leo Shoes Modena inizia la gara con Keemink in regia, Zaytsev è l’opposto, le bande Bednorz e Urnaut, al centro Holt e ...

Volley - Matt Anderson in arrivo a Modena : che colpo per la prossima stagione dell’Azimut Leo Shoes! : Modena made in USA? Sembrerebbe proprio di sì. L’Azimut Leo Shoes è pronta ad aumentare la colonia statunitense nel suo roster e a lanciare il guanto di sfida all’elite del Volley maschile. Al PalaPanini sono già pronti per lo spettacolo. La società del presidente Catia Pedrini si sta muovendo con grande incisività. Dopo aver acquisito le prestazioni del francese Kevin Tillie che sarà in città mercoledì, come rivela La Gazzetta dello ...

Volley -Superlega - l’Azimut Modena affronta la capolista nella 20ª giornata : le sensazioni di coach Velasco : Le sensazioni di coach Velasco in vista della sfida tra Azimut Leo Shoes Modena e Sir Safety Conad Perugia Si terrà domenica in anticipo alle 15,30 il match tra Azimut Leo Shoes Modena e Sir Safety Conad Perugia valido per la ventesima giornata di Superlega. Queste le parole di coach Julio Velasco: “Domenica giocheremo contro Perugia che è la prima in classifica, la prima della classe nonché la squadra che ha vinto il campionato lo scorso ...

Volley – L’Azimut Leo Shoes Modena trionfa nella maratona contro Padova : L’Azimut Leo Shoes Modena vince la maratona con Padova 3-2 Padova e Azimut Leo Shoes Modena giocano in una Kioene arena sold-out. I gialli iniziano la gara con Keemink in regia (Christenson è out per un problema al ginocchio), Zaytsev è in posto due, le bande sono Bednorz e Urnaut, al centro giocano Holt e Anzani, il libero è Salvatore Rossini. La Padova di Coach Baldovin risponde con l’ex Travica al palleggio, opposto Torres, al centro ci ...

Volley – Champions : splendida vittoria dell’Azimut Modena contro Karlovarsko [GALLERY] : Modena vince contro Karlovarsko la terza gara di Champions Un PalaPanini con quasi 4mila presenti accoglie la terza gara di Champions League stagionale che vede di fronte tra l’Azimut Leo Shoes Modena di Julio Velasco e la squadra ceca del Karlovasko. Modena inizia la gara con Keemink-Pinali in diagonale principale, Urnaut-Bednorz in banda, Van Der Ent-Mazzone al centro con Rossini libero. Cez Karlovasko inizia con Hudece, O’Dea, ...