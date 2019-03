Spal | si pensa all’Inter | Lazzari non recupera

Incontro Icardi-Marotta - Spalletti pensa solo alla sfida con l'Eintracht : 'non ho avuto tempo di informarmi dell'accaduto' : Lo ha detto il tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti, alla vigilia della sfida di Europa League con l'Eintracht ai microfoni di Sky Sport sull'Incontro fra l'ad Marotta da un lato e Mauro Icardi e la ...

Calcio : Inter. incontro Marotta Icardi - Spalletti pensa a Eintracht : Mauro Icardi resta un caso ma l'Inter prova a risolverlo. E' la stessa società nerazzurra a fare sapere che oggi Marotta ha incontrato Icardi e Nara

Incontro Icardi-Marotta - Spalletti pensa solo alla sfida con l’Eintracht : “non ho avuto tempo di informarmi dell’accaduto” : Tutta la sincerità di Spalletti sull’Incontro tra Icardi e Marotta nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League tra Inter ed Eintracht “Icardi? Ho sentito dell’Incontro Icardi-Marotta mentre stavo dirigendo l’allenamento. Speranza di rivederlo presto in campo? Questa partita riempie tutti i miei pensieri. Non c’è spazio per pensare ad altro“. Lo ha detto il tecnico dell’Inter, ...

NBA - DeMarcus Cousins - scarpa lanciata sugli Spalti : la NBA ci ripensa - niente tecnico : Della miglior partita giocata dal rientro dall'infortunio da DeMarcus Cousins " che nei giorni scorsi aveva lamentato la fatica e l'incapacità di trovare continuativamente il ritmo " è rimasto nella ...

Spalletti chiarisce : 'Icardi non ci sarà - ora dobbiamo pensare agli altri giocatori' : Alla vigilia della gara contro la Sampdoria, l'argomento in casa Inter resta Icardi. 'Abbiamo preso una decisione a favore dell'Inter, non contro Mauro. Se giocherà? Ha un problema al ginocchio e non ...

Calciomercato : Parma pensa a Lapadula - Regini alla Spal. Eysseric saluta la Fiorentina : Stasera alle 20 cala il sipario sul Calciomercato. Ultime ore, ultime trattative per chiudere gli affari in ballo e definire le rose. Il Parma ha preso Pepe Machin dal Pescara: formula del prestito ...

Spalletti pensa positivo : "I rumors non condizionano Icardi. Radja sta tornando ai suoi livelli" : la vigilia di Inter-Sassuolo, ma c'è anche tanto mercato per Spalletti nella conferenza pre-partita. Partendo dal rinnovo di Icardi , complicato, per arrivare a quello di Skriniar fino all'uso dei ...

Spalletti pensa positivo : "I rumors non condizionano Icardi. Radja sta tornando ai suoi livelli" : la vigilia di Inter-Sassuolo, ma c'è anche tanto mercato per Spalletti nella conferenza pre-partita. Partendo dal rinnovo di Icardi , complicato, per arrivare a quello di Skriniar fino all'uso dei ...

La Spal pensa a Ezequiel Schelotto - : I ferraresi, secondo la Gazzetta dello Sport, sono interessati all'esterno destro, paragonato in passato al campione del mondo 2006 Camoranesi.