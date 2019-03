Roma | Monchi conferma | “Nel dopo gara un po’ di nervosismo”

calcioweb.eu

(Di giovedì 7 marzo 2019) E’ il primo intervento pubblico post-Porto per il ds giallorosso. Non aveva parlato ieri sera, successivamente alla sconfitta, lo fa adesso su Twitter tramite il suo profilo ufficiale.il nervosismo di fine, ma cerca di fare chiarezza su quanto è stato detto: “Ho letto – scrive– che le mie parole sono state riportate in modo inesatto. È vero che c’è stato un momento di nervosismo, a causa della grande delusione che proviamo tutti. Me ne scuso con tutti i tifosi e in particolare con quelli presenti all’aereoporto in quel momento. Forza!!“.Ho letto che le mie parole sono state riportate in modo inesatto. È vero che c’è stato un momento di nervosismo, a causa della grande delusione che proviamo tutti. Me ne scuso con tutti i tifosi e in particolare con quelli presenti all’aereoporto in quel ...

Solano_56 : Pallotta in silenzio dopo Porto-Roma. Ore di riflessione anche per Monchi. - CorSport : La #Roma sbarca a Fiumicino: #DiFrancesco scuro in volto, assenti #Monchi e #Baldissoni ?? - _De_Fideli : RT @ilRomanistaweb: #Monchi: 'Le mie parole all'aeroporto riportate in modo inesatto' -