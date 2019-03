Ricerca Google veste in Material Theme anche i Knowledge Panel su mobile

Google aggiunge la Ricerca degli episodi in Google Podcasts e corregge un bug di sicurezza di Google Chrome : Al momento, la ricerca in Google Podcasts è molto generica e trova solo gli spettacoli che corrispondono alla query, ma a partire da questa settimana la ricerca in-app troverà ed elencherà episodi specifici come risultato della ricerca. Google ha inoltre risolto un difetto di sicurezza presente nell'implementazione dell'API FileReader di Google Chrome che ha permesso ai siti di eseguire del codice nativo. L'articolo Google aggiunge la ricerca ...

Google introduce la nuova barra di Ricerca sul web e testa gli annunci sponsorizzati nella Ricerca delle immagini : Da oggi la pagina Google.com presenta oggi un campo di ricerca con gli angoli arrotondati nella parte superiore dello schermo che si espande per includere un elenco di suggerimenti per il completamento automatico mano a mano che gli utenti digitano. Google sta inoltre testando gli annunci sponsorizzati nelle ricerche di immagini che permettono di toccare un pulsante del tag dello shopping per visualizzare i dettagli di base e un link per ...

Google Maps e Ricerca diventano strumenti per combattere la dipendenza da droghe : Google ha deciso di dare il proprio contributo alle iniziative che negli Stati Uniti si occupano dello smaltimento dei farmaci. Ecco tutti i dettagli L'articolo Google Maps e Ricerca diventano strumenti per combattere la dipendenza da droghe proviene da TuttoAndroid.

17.000 app Android tracciano illegalmente gli utenti - la denuncia di un gruppo di Ricercatori e la risposta di Google : Secondo una ricerca condotta dall’International Computer Science Institute, circa 17.000 app Android sarebbero capaci di monitorare l’attività degli utenti, anche senza averne il permesso. Oltre tutto con una modalità che sembrerebbe violare le policy di Google riguardo la raccolta di dati a scopi pubblicitari. Quello che avviene, spiegano i ricercatori, è che queste app collegano l’ID pubblicitario (Advertising ID) di un ...

Google sta censurando i risultati di Ricerca in Russia - : 'Ci impegniamo a consentire l'accesso alle informazioni a beneficio dei nostri utenti in Russia e in tutto il mondo" ha detto di recente un portavoce di Google, rifiutando di commentare ...

Ecco le parole chiave più Ricercate su Google nel 2018 dagli italiani - : ll mondo dell'e-commerce è sempre più competitivo e risulta una sfida per le aziende, costringendole ad adattare le loro strategie di marketing a un mercato in continuo cambiamento. Nella Top 5 degli ...

La Ricerca vocale di Google ora è disponibile su Google Chrome per Android : La ricerca vocale di Google è stata da poco introdotta su Google Chrome per Android. È già possibile utilizzarla dal sito americano di Google. L'articolo La ricerca vocale di Google ora è disponibile su Google Chrome per Android proviene da TuttoAndroid.

Google Maps propone una nuova interfaccia di Ricerca in Material Theme - ma non per tutti : Google Maps introduce una nuova schermata per la ricerca in Material Theme, ma al momento è disponibile solo per alcuni utenti selezionati. L'articolo Google Maps propone una nuova interfaccia di ricerca in Material Theme, ma non per tutti proviene da TuttoAndroid.

Google prepara novità per Ricerca Google e rilascia il fix per il widget At a Glance dell’App Google beta : Google si è trovata costretta ad apportare diverse modifiche alle proprie politiche e nelle ultime settimane ne sta testando alcune relative a Ricerca Google L'articolo Google prepara novità per Ricerca Google e rilascia il fix per il widget At a Glance dell’App Google beta proviene da TuttoAndroid.

Come sfruttare al massimo la Ricerca Web di Google : Ad esempio, la ricerca "uomo più veloce del mondo" potrebbe diventare "* più veloce del mondo" per includere anche auto, ciclisti, uccelli, WC velocisti e altro ancora. ricerca limitata per sito ...

Google lancia nuova campagna su Copyright : "Direttiva UE riduce Ricerca notizie online" : stato uno dei punti più dibattuti della direttiva sul Copyright dell'Unione europea e ora il gigante di Internet Google ha lanciato una campagna informativa volta a riaprire il dibattito su questa ...

Il nuovo design della Ricerca Google è proiettato verso lo streaming : I nuovi screenshot della Ricerca Google per Android emersi sui social media evidenziando un design rinnovato che appare chiaramente orientato al grande business dello streaming. Il nuovo design non fornisce solo ulteriori filtri utili per migliorare la qualità dei risultati, come l'opzione per filtrare in base al provider, ma anche la possibilità di aggiungere manualmente i propri fornitori preferiti per ottenere un elenco ancora più ...

Lo avete chiesto a Google : ecco le chiavi di Ricerca più gettonate del 2018 : Nella classifica della parole più cercate Marchionne è secondo solo ai mondiali di calcio. Tra i personaggi più gettonati...

Ricerca Google evidenzia le risposte nelle pagine AMP collegate : Il team di Ricerca Google è costantemente impegnato nel miglioramento di questo servizio e nell'introduzione di nuove funzionalità. Ecco l'ultima L'articolo Ricerca Google evidenzia le risposte nelle pagine AMP collegate proviene da TuttoAndroid.