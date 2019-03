MotoGP | GP Qatar 2019 Siparietto tra Dovizioso e Bagnaia | ' Pecco | vai più piano!'

La MotoGP si presenta in Qatar : Tutto quello che c'è da sapere sulla nuova stagione della Moto Gp e sulla sfida di Ducati a Marquez lo troverete raccontato da Umberto Zapelloni sul Foglio Sportivo in edicola sabato. Prima di incrociarsi a tutta velocità tra le curve, si sono incontrati a motori spenti sul rettifilo del circuit

MotoGP - Qatar - Petrucci : 'Imparo da Dovizioso'. Bagnaia : 'Siamo ambiziosi' : Danilo Petrucci. Getty Attese, speranze e propositi si incrociano sulla griglia polverosa del GP del Qatar, gara iniziale di un mondiale 2019 della MotoGP in cui l'Italia schiera ben 6 piloti, come ...

MotoGP - GP Qatar 2019 : numeri - statistiche e curiosità. Rossi a caccia del decimo titolo iridato - Quartararo il più giovane della griglia : Il Motomondiale 2019 sta per prendere il via con il Gran Premio del Qatar, prima tappa di una stagione che si chiuderà come di consueto il 17 novembre a Valencia dopo 19 weekend di gara. Si riparte dunque da Losail con un Andrea Dovizioso (Ducati) che proverà a bissare il successo della passata stagione per portare in parità il conto delle vittorie in classe regina in Qatar tra Italia (al momento a quota 5) e Spagna (in testa con 6). I recordman ...

MotoGP Qatar - Marquez : «Sono quasi al massimo» : LOSAIL - 'Sono contento, ho già dimenticato l'infortunio alla spalla. Sono concentrato sul weekend, la cosa più importante. Sono vicino al cento per cento ed è positivo per noi '. Così Marc Marquez ...

MotoGP – Valentino Rossi in versione ‘spione’ in Qatar : la sbirciatina alle moto rivali con lo staff Ducati [FOTO e VIDEO] : Valentino Rossi e la sbirciatina alle moto dei rivali durante la foto ufficiale prima della conferenza stampa del Gp del Qatar Domenica si disputerà il primo Gp della stagione 2019 di motoGp: i piloti sono pronti per darsi battaglia e andare alla conquista della prima vittoria del nuovo motomondiale, che si prospetta ricco di spettacolo e colpi di scena. I campioni delle due ruote hanno raccontato in conferenza stampa le sensazioni con le ...

MotoGP Qatar - Marquez : «Sono vicino al 100%» : LOSAIL - 'Ho già dimenticato il mio problema alla spalla, sono vicino al 100%' . Si è detto fiducioso sulle proprie condizioni Marc Marquez, nella conferenza stampa che precede la gara in Qatar, prima ...

Alex Rins MotoGP - GP Qatar 2019 : “La squadra ha lavorato bene. Voglio dare il massimo - ma senza troppe pressioni” : Alex Rins appare fiducioso nella conferenza stampa alla vigilia del weekend del GP del Qatar, primo appuntamento del Mondiale 2019 di MotoGP. Il pilota della Suzuki ha dimostrato di essere molto competitivo nei test invernali con una moto apparsa nettamente migliorata rispetto alla scorsa stagione. L’obiettivo dello spagnolo sarà quindi quello di essere subito protagonista e provare a salire sul podio già a Losail. Queste le dichiarazioni di ...

MotoGP – Lorenzo tra passione ed infortuni - Jorge in Qatar non ancora la 100% : “ho bisogno ancora un mese di tempo” : Jorge Lorenzo pronto all’esordio stagionale nonostante una condizione fisica non ancora al 100%: le parole del maiorchino nella prima conferenza stampa della stagione 2019 di MotoGp L’attesa è finalmente terminata: i piloti e tutti gli uomini degli staff delle squadre partecipanti al Motomondiale 2019 popolano nuovamente il paddock, quello di Losail, dove domenica si disputerà il Gp del Qatar, prima gara ...

Maverick Viñales MotoGP - GP Qatar 2019 : “La Yamaha ha lavorato sodo ma dobbiamo ancora migliorare - non vedo l’ora di iniziare” : Primo weekend della stagione 2019 e prima consueta conferenza stampa del giovedì per i piloti più attesi al via del Mondiale MotoGP. Uno dei corridori indiziati per il successo in Qatar è sicuramente Maverick Viñales, vincitore a Losail nel 2017 e reduce da un ottimo pre-campionato in cui è stato tra i migliori con buona costanza grazie ai miglioramenti della Yamaha nella nuova versione per il 2019. L’iberico è parso molto consapevole dei ...

Jorge Lorenzo MotoGP - GP Qatar 2019 : “Non sono ancora ok con il polso - dovrò recuperare il tempo perso” : È un Jorge Lorenzo tranquillo, nonostante tutto, quello che ha parlato nel corso della conferenza stampa che ha dato il via ufficiale al fine settimana del Gran Premio del Qatar 2019. Il maiorchino, dopo la frattura dello scafoide di qualche settimana fa, sbarca a Losail senza troppe certezze sulla sua condizione fisica, né si fa troppe illusioni sul suo weekend in MotoGP. “Effettivamente negli ultimi sei mesi sono stato un po’ ...

Andrea Dovizioso MotoGP - GP Qatar 2019 : “In passato siamo stati veloci ma quest’anno gli avversari temibili sono molti” : siamo alla vigilia del primo weekend del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Losail (Qatar) si apriranno le danze e la curiosità su quel che accadrà sulla pista Qatariana è molta. I test che si sono tenuti su questo stesso tracciato e precedentemente in Malesia hanno dato delle indicazioni generali sui valori in campo ma è evidente che i team scopriranno le loro carte solo a partire da questo appuntamento. In questo senso, ci sono forti ...

Valentino Rossi MotoGP - GP Qatar 2019 : “La Yamaha è migliorata ma dovremo verificare il nostro livello in gara” : Prima conferenza stampa dell’anno, a Losail (Qatar), alla vigilia del weekend d’esordio del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato Qatariano le attese sono tante al pari delle curiosità. Valentino Rossi, 40enne doc in sella alla Yamaha, spera di trovare delle sensazioni diverse rispetto alle prestazioni dell’ultimo biennio. L’anno scorso il “Dottore” ha concluso con un poco confortante “0” alla ...

Marc Marquez MotoGP - GP Qatar 2019 : “Sono pronto e sto finalmente bene. I rivali? Saranno tanti…” : Marc Marquez è assolutamente pronto per il via della nuova stagione nel Mondiale MotoGP. Lo spagnolo lo ha confermato nel corso della conferenza stampa che ha dato il via ufficiale al fine settimana del Gran Premio del Qatar 2019. Il campione del mondo in carica ha dimostrato grande serenità e sicurezza nei propri mezzi, chiarendo che la sua condizione fisica sia in netto miglioramento. “Devo dire che è sempre bello arrivare a Losail e ...

