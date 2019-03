Meteo | un weekend tra sole e pioggia

Il Meteo del weekend : Nonostante nel fine settimana ci libereremo della perturbazione attualmente in azione su alcune regioni del Paese, non riusciremo a godere comunque di una buona stabilità atmosferica, e alcune zone ...

Meteo - dopo il weekend tornano piogge - temporali e neve sull’Italia : Quella che sta per iniziare, secondo gli esperti Meteo, sarà una settimana dinamica dal punto di vista Meteorologico. Nelle prossime ore il tempo comincerà a mutare bruscamente con l'anticiclone che si indebolirà aprendo la porta a una veloce perturbazione che riporterà pioggia, temporali e anche neve su alcune regioni.Continua a leggere

Previsioni Meteo Italia : nel primo weekend di Marzo condizioni del tempo tipicamente primaverili [MAPPE e DETTAGLI] : 1/16 ...

Meteo - weekend invernale con temporali e grandine. Le previsioni : In tantissimi avranno pensato: è arrivata la Primavera! Bene, così è (ed è stato), ma per qualcuno, questa breve e dolcissima parentesi finisce qui, per il momento. Insomma, il bel tempo subirà uno stop nel weekend, ma sono in alcune regioni d’Italia. Le previsioni dicono che una perturbazione farà breccia nell’anticiclone, mettendo a rischio le tanto attese gite fuori porta con temporali e grandinate. Vediamo dunque cosa succederà fra Sabato e ...

Meteo - un weekend tra sole e acquazzoni. Ma l’inverno è ormai finito : Le perturbazioni atlantiche torneranno sull'Europa. Piogge e freddo di nuovo dopo il caldo record dei giorni scorsi, ma già dal pomeriggio di domani dovrebbe tornare il sole praticamente ovunque.Continua a leggere

Previsioni Meteo Marzo - arriva il mese “pazzerello” : nel weekend il primo assaggio con grandi sbalzi termici : Previsioni Meteo Marzo – “Marzo pazzarello, guarda il sole e prendi l’ombrello“: gli antichi proverbi popolari della tradizione campestre italiana sintetizzano meglio di ogni studio climatico quanto sia bizzarro il tempo del mese di Marzo, ormai prossimo ad iniziare. Venerdì, infatti, sarà 1° Marzo, il primo giorno della Primavera Meteorologica 2019. L’Inverno sta per concludersi, anche se nei fatti su gran parte ...

Previsioni Meteo - caldo anomalo in Europa fino alla fine di Febbraio ma attenzione al primo weekend di Marzo nel Mediterraneo [MAPPE] : 1/22 ...

Allerta Meteo - il CICLONE FREDDO del weekend è arrivato : venti impetuosi - danni e disagi. ALLARME Sicilia e Malta - ma non nevicherà [MAPPE] : 1/36 ...

Allerta Meteo - pesante avviso della protezione civile per il weekend : forti venti di burrasca in tutt’Italia - neve a bassa quota al Sud : Allerta Meteo – Un nucleo di area fredda polare in rapida discesa dai Balcani porterà nelle prossime ore a una decisa intensificazione della ventilazione e a precipitazioni sulle regioni del medio versante adriatico e, localmente su quelle meridionali, determinando un marcato calo delle temperature e nevicate fino a quote basse. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni ...

Allerta Meteo per il weekend - vento e mareggiate : vento forte e mareggiate dalle prime ore di sabato 23 febbraio. La Protezione Civile regionale ha diramato un avviso di condizioni meteorologiche avverse per vento forte e mareggiate. Dalle 3 del ...

Meteo - anticipo di primavera in Alto Adige : +20°C - caldo anche nel weekend : anticipo di primavera in Alto Adige, dove si registrano temperature intorno ai +20°C. L’innalzamento delle temperature è stato causato dal vento Foehn che soffia da nord. A Bolzano la massima è stata di +21°C, +20°C quella a Merano. Temperature primaverili anche a Silandro (+16°C) e Bressanone (+15°C). Il Meteorologo provinciale Dieter Peterlin fa comunque presente che non si tratta di un record storico. Nel febbraio del 2008 furono ...

Allerta Meteo per il Sud Italia - il Ciclone Freddo “Xaver” irrompe sullo Jonio nel weekend : attenzione a Sabato 23 Febbraio [MAPPE e DETTAGLI] : 1/30 ...

Meteo weekend Italia : Sud - Centro e Nord - neve a bassa quota e vento : Meteo weekend Italia: Sud, Centro e Nord, neve a bassa quota e vento Le previsioni Meteo per il weekend in Italia parlano chiaro: il freddo sta tornando. Il clima primaverile che in questi giorni ha scaldato il nostro Paese è stata solo una breve e piacevole tregua dalle basse temperature. A portare l’aria calda è stato l’Anticiclone delle Azzorre che però a breve saluterà l’Italia e lascerà spazio ad una forte corrente ...

Meteo - nel weekend torna l’inverno : al Sud crollo delle temperature e neve : Secondo gli esperti Meteo sarà un weekend decisamente invernale soprattutto al Centro-Sud, dove le temperature scenderanno anche di 10 gradi a causa di un'irruzione di aria fredda dai Balcani e dove potrà nevicare. Farà più freddo anche nelle regioni del Nord, ma qui il calo termico sarà meno marcato.Continua a leggere