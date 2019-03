Ligabue | mio album essenziale e senza giri di parole

ilfogliettone

(Di giovedì 7 marzo 2019) Dieci brani, un titolo di una sola sillaba - "Start" - e la voglia di ritornare all'dopo il grande e complesso progetto di "Made in Italy". Lucianopresenta il suo nuovo disco, il dodicesimo di inediti, che a noi sembra, per citare lo scrittore Gianluigi Ricuperati, "una storia d'amore con la realtà", accompagnata da un suono di fondo che è al tempo stesso nuovo e profondamente legato allo stile del cantautore. Lo abbiamo incontrato a Milano e gli abbiamo chiesto come sia arrivato a questa essenzialità. "Facendo sempre riferimento agli strumenti con cui ho storicamente fatto suonare le mie canzoni: un basso, una batteria, un paio di chitarre soprattutto - ci ha risposto -. Però sono passati attraverso la sensibilità di un produttore giovane, molto giovane per me, nato l'anno prima che uscisse il mio primo, per capire la differenza di età, e che secondo me ha ...

