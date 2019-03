Le perfomance di Anthem sono davvero migliorate nella versione definitiva? - analisi

eurogamer

(Di giovedì 7 marzo 2019) Sì, la patch del day one diha cercato di risolvere molte delle problematiche legate alle performance delle versioni console del gioco ma, nonostante alcuni innegabili miglioramenti e ottimizzazioni, c'è ancora la sensazione che l'ultima fatica di Bioware necessiti di ulteriori rifiniture. Su PC, invece, siamo di fronte ad un'esperienza che mettein difficoltà il nostro hardware e che offre alcuni miglioramenti impressionanti rispetto alle edizioni per console. Ad ogni modo, possiamo dire che il gioco fornisca un'esperienza simile a quanto visto durante il reveal all'E3? La risposta è no ma siamo comunque al cospetto di un gioco visivamente meraviglioso.Il nostro primo contatto con il gioco dopo la nostradella demo è stato con laXbox, arrivata nelle mani degli utenti prima della controparte PlayStation grazie ad EA Access. Abbiamo iniziato a testarla ...

