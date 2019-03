Individuate due sagome su Nanga Parbat

Nardi e Ballard dispersi sul Nanga Parbat : Individuate due sagome sulla montagna : La comunicazione è arrivata dallo staff dell'alpinista laziale. Domani ci sarà una nuova esplorazione lungo la via Mummery

