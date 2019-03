iltempo

(Di giovedì 7 marzo 2019) Una nuova bufera sta per abbattersi sull'Isola dei Famosi. Durante un'escursione per far legna,ha continuato a provocare Lucacolpevole di aver ceduto alla tentazione di pasta e torta ...

giadinagrisu : RT @tempoweb: Ghezzal sempre più violento Senti cosa dice a Vismara - tempoweb : Ghezzal sempre più violento Senti cosa dice a Vismara - Leonessa121 : RT @Waves82: Atti di bullismo insulti, anche omofobi, in atto sull’@IsolaDeiFamosi da parte di #ghezzal verso #luca vediamo se settimana pr… -