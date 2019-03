Facebook e le nuove falle sulla privacy

quotidianodiragusa

(Di giovedì 7 marzo 2019) Una nuova falla sarebbe stata scoperta ina proposito di. Riguarderebbe l'autenticazione a due fattori

M5S_Baroni : Queste immagini non le vedrete mai sui giornali o in TV. Ogni giorno una strada o una piazza di #Roma viene rimessa… - vannisantoni : ecco tutti i grafici con le proporzioni di voto per titoli e case editrici delle nuove Classifiche di Qualità, sezi… - divorex82 : RT @lvoir: Guardate questo bel servizio sulle nuove tecnologie e sulle macchine che sostituiscono gli uomini nei loro lavori. È un processo… -