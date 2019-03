F1 | l’addio di Lowe e la possibile squalifica in Australia | problemi grossi in casa

sportfair

(Di giovedì 7 marzo 2019) Il team di Grove sarà costretto a modificare specchietti e sospensione anteriore prima del Gp d’per non incorrere in unaBrutte notizie per la Williams in vista del Gp d’, primo appuntamento del Mondiale di Formula 1 in programma tra dieci giorni a Melbourne.LaPresse/Photo4La scuderia di Grove è stata obbligata dalla Federazione a modificare alcune componenti della FW42, così da evitare unaall’Albert Park. Si tratta degli specchietti retrovisori e della sospensione anteriore delle monoposto di Kubica e Russell, ritenuti entrambi non conformi al regolamento tecnico. Come se non bastasse, in queste ore Paddyha lasciato la squadra per motivi personali, lasciando il proprio incarico prima dell’inizio del Mondiale. Secondo alcune indiscrezioni però si tratterebbe di un licenziamento, ma non potendo la ...

