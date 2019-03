Boxe | Bivol vs Smith Jr | sabato notte il match in diretta streaming su DAZN

Blastingnews

(Di giovedì 7 marzo 2019) Sarà il Turning Stone Resort and Casinò di Verona (New Jersey) ad ospitare il clou settimanale per quanto riguarda lamondiale.si affronteranno infatti Dmitrye JoeJr, in unvalido per il titolo mondiale WBA dei pesi mediomassimi. L’evento, organizzato daroom Boxing in collaborazione con, prevede un altro incontro titolato: il campione WBO dei pesi superleggeri Maurice Hooker difenderà la sua cintura dall'assalto di Mikkel Les Pierre.fin qui inarrestabile, perl’occasione di una vita A partire con i favori del pronostico nel main-event è il 28enne russo Dmitry, campione WBA in carica giunto alla sua quinta difesa. Diventato professionista nel 2014, il pugile nativo del Kyrgyzstan ha bruciato le tappe facendosi strada a suon di ko. Ad oggi vanta 15 vittorie in altrettanti, con 11 successi prima del limite. Nel ...