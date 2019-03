Assenza di servizi costringe 433mila donne a inattività o part-time

notizie.tiscali

(Di giovedì 7 marzo 2019) Roma, 7 mar., askanews, - Sono 433 mila lecon figli in condizioni di, 230 mila, e occupate, 153 mila, che, nel 2017, avrebbero potuto cambiare la propria posizione rispetto ...

franciungaro : RT @EIannelli: @parpinux #Sanità e #welfare sono inscindibili, solo un governante miope non lo vede o forse fa finta di non vederlo. Il raz… - parpinux : RT @EIannelli: @parpinux #Sanità e #welfare sono inscindibili, solo un governante miope non lo vede o forse fa finta di non vederlo. Il raz… - EIannelli : @parpinux #Sanità e #welfare sono inscindibili, solo un governante miope non lo vede o forse fa finta di non vederl… -