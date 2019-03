Al via il Tetris 99 Grand Prix

hynerd

(Di giovedì 7 marzo 2019) Il primo evento ufficiale Nintendo con 999 punti d’oro sull’e-shop in palio Nintendo ha annunciato il primo evento online ufficiale per99, che si terrà questo fine settimana.L’inizio è fissato per le ore 14.00 dell’8 marzo, fino alle ore 07.59 dell’11 marzo. Nintendo non ha ancora svelato ulteriori dettagli su come partecipare, anche se ha promesse di darli nelle prossime ore, molto probabilmente attraverso il canale di Nintendo Switch,ma in ogni caso entro venerdì. Quello che sappiamo è che, giocando nel corso del fine settimana e presumibilmente ottenendo dei buoni risultati, potremo avere la possibilità di vincere 999 punti d’oro per Nintendo eShop, pari a 9,99 euro, che possono bastare per acquistare un titolo indie.A proposito di9999 è stato annunciato in maniera tutt’altro chee, ...

HDblog : RT @HDblog: Nintendo Switch Online, nuovi giochi NES e uno speciale torneo di Tetris 99 - GianlucaOdinson : Tetris 99 Grand Prix: il primo evento ufficiale Nintendo mette in palio 999 Punti d'Oro sull'eShop… - GameSailors : Al via il primo evento online per TETRIS 99 su Nintendo Switch - News -