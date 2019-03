optimaitalia

(Di mercoledì 6 marzo 2019)Vedremo presto un iPhone 5G? Certo che no. Mentre Samsung e Huawei (ma pure altri produttori nel corso dell'ultimo MWC di Barcellona) hanno mostrato i loro dispositivi con supporto alla nuova rete ultra-veloce,resta decisamente indietro in questa tecnologia. Il brand di Cupertinodi perdere un treno importantissimo, anche se la sua non è pura negligenza ma frutto pure delle ultime vicende giudiziarie che hanno coinvolto il brand.Un iPhone 5G non sarà possibile se non prima di 18 mesi, di certo non per il lancio dei successori degli iPhone XS in quest'autunno, semmai per l'anno successivo. Il motivo è presto detto:non ha un fornitore delle componenti hardware dedicate per la tecnologia a cui rivolgersi. In particolare con Quaclcomm, partner del principale concorrente Samsung, è in corso da più di un anno oramai un'accesa battaglia legale per via di alcuni ...

MarcoBellinazzo : Eccone un'altra... 'LUCCHESE NEI GUAI I SOLDI SONO FINITI E NON C’È SOCIETÀ Manca tutto e sono attese altre penaliz… - socialmediacoso : TikTok nei guai per la privacy dei minori: sotto i 13 anni ci vorrà il consenso dei genitori via @InTime_Blog - AppleNews_it : RT @OptiMagazine: Nei guai #Apple per l'iPhone 5G: quanto rischia di essere in ritardo e inferiore? -