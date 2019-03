Milan | sai che Sturaro vale più di Calabria?

Milan - Gazidis vorrebbe una squadra giovane : no a Falcao - si a Everton e Saint-Maximin : Dopo un periodo non roseo dal punto di vista sportivo, il Milan di Gattuso sembra aver trovato quell'equilibrio del gioco che sta portando degli ottimi risultati. Il quarto posto attuale in Serie A garantirebbe l'obiettivo minimo della dirigenza Milanista, ovvero un posto in Champions League: inoltre ci sono ancora i quarti di finale di ritorno di Coppa Italia contro la Lazio per cercare di raggiungere un trofeo sempre molto importante. L'arrivo ...

Saipem - Tribunale Milano dispone rinvio a giudizio per bilancio 2012 : Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano , pronunciandosi oggi sulla richiesta del Pubblico Ministero, ha disposto il rinvio a giudizio di Saipem per il bilancio 2012 con l'ipotesi ...

Saipem rinviata a giudizio a Milano : Milano, 01 MAR - Saipem è stata rinviata a giudizio in base alla legge sulla responsabilità amministrativa degli enti nell'inchiesta sulla maxi-vendita del 2,3% del suo capitale prima del 'profit ...

Batistuta : “Mi cercarono Milan e Real - non ci pensai nemmeno” : Batistuta – Lo possiamo dire con certezza, Gabriel Omar Batistuta è stato uno dei centravanti più forti della storia del calcio. Negli anni 90, l’attaccante argentino ha fatto faville e, a suon di gol, ha fatto innamorare i suoi tifosi e gli appassionati di calcio in tutto il mondo. L’ex attaccante di Fiorentina e Roma […] L'articolo Batistuta: “Mi cercarono Milan e Real, non ci pensai nemmeno” proviene da ...

Ora o Mai Più - Rettore vs Milani : «Non sai cantare. Stai usurpando il posto di altri». Vanoni : «Basta. Sembra Uomini e Donne» – Classifica della quinta puntata : Amadeus e Donatella Milani Nuovo atto dell’eterno duello tra Donatella Rettore e Donatella Milani. Durante la quinta puntata di Ora o Mai Più, si torna a parlare della lite avvenuta la settimana scorsa e mentre l’allieva si professa pentita per alcune sue uscite infelici, come ribadito anche a Vieni da me, Rettore non ne vuole sapere: “Ed è per questo che tu sei andata in tutte le trasmissioni a dire questa cosa, no?”. La ...

Rettore stronca la Milani : “Non sai cantare”. Toto Cutugno : “Vergognati” : Ora o mai più 2019: Donatella Rettore e Donatella Milani non hanno fatto pace È ufficialmente finito il sodalizio artistico tra Donatella Rettore e Donatella Milani a Ora o mai più. Nonostante le scuse della Milani, la Rettore si è rifiutata di andare avanti. E nel corso della penultima puntata dello show la Milani ha […] L'articolo Rettore stronca la Milani: “Non sai cantare”. Toto Cutugno: “Vergognati” proviene da ...

Calciomercato Milan - per l'estate si punta forte su Saint-Maximin : In quest'ottica è arrivato Saint-Maximin, un profilo perfetto per la nuova politica societaria, la stessa che pare aver adottato il Milan con gli acquisti di Piatek e Lucas Paquetà. Per questo ...

Nizza - è rottura tra Saint-Maximin e Vieira : "Non aveva la febbre". Il Milan alla finestra : Il Milan torna dalla trasferta di Bergamo con rinnovate speranze Champions e in Europa con la maglia dei rossoneri nella prossima stagione potrebbe giocare anche allan Saint-Maximin . Soltanto pochi ...

Milan - messaggio chiaro da Saint-Maximin - : Uno degli obiettivi di mercato del Milan è senza dubbio Allan Saint-Maximin, il talentuoso esterno del Nizza. La società rossonera ha provato a ingaggiare il giovane già a gennaio ma l'affare non è ...

Assist di Saint-Maximin al Milan : "Non starò al Nizza per sempre" : Allan Saint-Maximin è un giocatore sul quale il Milan ha gli occhi addosso da tempo, cercato già a gennaio dovrebbe arrivare alla corte di Gennaro Gattuso in estate per un ventina di milioni più bonus.

Saint Maximin-Milan - ora si complica tutto : nuovo retroscena : Saint Maximin-Milan- Si potrebbe complicare in maniera totale il possibile passaggio in rossonero di Saint Maximin. L’estero offensivo, inseguito in maniera intenza e totale dal Milan, potrebbe decidere di declinare la proposta rossonera e aprire al clamoroso passaggio in Spagna, sponda Atletico Madrid. Di fatto, i Colchoneros sarebbero pronti a mettere sul piatto della bilancia […] L'articolo Saint Maximin-Milan, ora si complica ...

Mercato Milan : Saint-Maximin si avvicina - spunta il nome di Herrera (RUMORS) : Mentre il Milan di Gattuso si prepara alla gara di campionato di domenica sera contro il Cagliari (ore 20.30), Leonardo non smette mai di lavorare, nemmeno col calcioMercato chiuso, cercando di sondare il terreno per i colpi estivi. Già a gennaio la società rossonera era a caccia di un esterno di centrocampo, si erano fatti vari nomi nelle ultime ore di Mercato (da Romulo a Carrasco passando per Deulofeu) ma poi non c'è stata nessuna trattativa ...

Milan - Saint-Maximin ha detto sì : ingaggio super : Saint Maximin ha già detto sì al Milan . Secondo la Gazzetta dello sport , Leonardo ha in pugno il giocatore del Nizza anche se c'è ancora distanza tra domanda e offerta. I contatti procederanno in questi mesi, con il giocatore pronto a migliorare il suo attuale ...