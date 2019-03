Irama | è finita con Giulia De Lellis | “Mi pedinavano anche all’estero” E si lasciano

De Lellis-Irama - storia finita. Il messaggio di lui : “Non possiamo proseguire insieme” : La storia d’amore fra Irama e Giulia De Lellis è arrivata al capolinea. Ad annunciarlo è stato proprio l’ex cantante di Amici, che ha pubblicato un post su Instagram. I due avevano iniziato a frequentarsi nell’autunno del 2018 in gran segreto, sino a quando la storia non era stata ufficializzata da Maria De Filippi durante una puntata di Tu Si Que Vales. In seguito la coppia era uscita allo scoperto sui social, fra ...

Irama : 'Con Giulia è finita da un po'' - lei ha incontrato Damante - foto ufficiali su 'Chi' : La loro storia d'amore ha sempre fatto discutere il pubblico sul web e oggi scopriamo che Giulia e Irama si sono definitivamente lasciati. Negli ultimi giorni si vociferava di un presunto incontro notturno della ragazza che sarebbe stata in dolce compagnia. Al momento, secondo le indiscrezioni rilasciate su Chi, pare che la De Lellis avrebbe dovuto incontrare il suo ex Andrea Damante. Questa indiscrezione ha lasciato senza parole gran parte dei ...

La relazione tra Giulia De Lellis e Irama è arrivata al capolinea. Ad annunciarlo è stato direttamente l'ex allievo di Amici. Nei giorni scorsi, diversi portali di gossip avevano lanciato l'indiscrezione sulla coppia del momento. Su SpyPsee era stato annunciato l'addio tra Giulia ed Irama. Da entrambe i diretti interessati però non era arrivata nessuna conferma. Oggi, attraverso una Instagram Stories il cantante reduce dell'esperienza al Festival di Sanremo ha confermato la rottura.

Giunge al termine una delle love story più chiacchierate e discusse dell'ultimo periodo. Stiamo parlando di quella che vede protagonisti Giulia De Lellis e Irama, i quali da qualche mese sono usciti allo scoperto, rendendo pubblica la loro relazione. Tutto sembrava procedere per il verso giusto, fin quando questo pomeriggio il cantante ha spiazzato tutti con un messaggio che ha postato sul suo profilo ufficiale Instagram, con il quale annunciava la fine della relazione.

Il cantante è sembrato parecchio risentito per i gossip che lo hanno travolto nelle ultime settimane: 'Questo non è il mio mondo. Se volete parlare di me, ascoltate le mie canzoni'.

Gossip - tra Giulia e Damante presunto incontro : con Irama non sarebbe finita : Sul web non si parla d'altro: Giulia De Lellis e Andrea Damante starebbero tornando a far discutere gran parte dei telespettatori del trono classico di Uomini e Donne. Li abbiamo conosciuti nel corso di una delle precedenti edizioni del people show di Maria De Filippi in cui hanno vissuto un intenso ed emozionante percorso di frequentazione. Al termine del suo trono, l'ex tronista veronese ha deciso di concludere la propria avventura scegliendo ...