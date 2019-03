E' ancora grave il bambino caduto dal carro di carnevale a Bologna

agi

(Di mercoledì 6 marzo 2019) Resta in pericolo di vita, in condizioni molto gravi, il bimbo di 2 annida undi, durante la sfilata di martedì grasso aSul caso la procura diha aperto un fascicolo per lesioni colpose contro ignoti e ha dato ordine ai carabinieri di controllare i carri preventivamente per le prossime sfilate in programma.L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio in Via Indipendenza: secondo quanto riferito dall'organizzatore della manifestazione Paolo Castaldini, il piccolo era sul terzodella sfilata con la mamma, mentre il padre seguiva la manifestazione da terra. A un certo punto il bimbo sarebbe stato passato dalla madre al padre, attraverso le sbarre di recinzione del mezzo, e sarebbe scivolato di mano e, andando ad urtare ilcon la parte destra. Il mezzo, che procedeva a passo d'uomo, è riuscito a ...

amnestyitalia : 'Grave errore credere ancora in al-Sisi' Il commento del nostro portavoce @RiccardoNoury sull'incontro tra… - UNICEF_Italia : La guerra che dilania lo #Yemen è la più grave crisi umanitaria in corso nel mondo. Nel 2018 l'UNICEF ha salvato… - bicchierevuoto : RT @TopaM79: Ancora nel 2019 una donna non può andare in giro sola neppure in pieno giorno in luoghi affollati senza rischiare che qualche… -