L' arcivescovo Delpini e i sacerdoti «pretoriani» antidroga

Milano. Intervento dell’ arcivescovo Mario Delpini in consiglio comunale : “Aprire una riflessione da ‘continuare insieme a tutti coloro che abitano la città’. È l’impegno al quale ci chiama l’Arcivescovo

Milano - l' arcivescovo Delpini in Consiglio comunale : richiamo alla Costituzione : ... per farsi promotrice attiva di quanto può consolidarla e renderla operativa nell'affrontare le domande di più ampio orizzonte e le domande che sorgono d alla cronaca spicciola - ha concluso -. La ...

Migranti : arcivescovo Delpini - profughi non capro espiatorio mali d'Europa : Milano, 26 gen. (AdnKronos) - "Le informazioni tendenziose e ideologicamente orientate, come ad esempio quelle che individuano nei profughi il capro espiatorio di tutti i mali d’Europa, sono deboli. Soprattutto non sono un aiuto a comprendere la realtà nella sua verità più profonda. Il buon giornali