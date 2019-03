Giorgetti: Usa chiedono governo stabile

"Gli Stati Uniti vogliono unitaliano credibile. Sta a noi prendere decisioni giuste per il nostro Paese". Così il sottosegretario leghista alla presidenza del consiglio, al termine della sua missione negli Usa, dove ha incontrato investitori e istituzioni, ha risposto a chi chiedeva se a Washington e a New York ci fossero preoccupazioni per la stabilità delitaliano. "C'è un contratto da rispettare". E "come ha fatto Trump, servono riduzione e incentivi fiscali per promuovere la crescita", ha detto.(Di martedì 5 marzo 2019)

