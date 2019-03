Farmaci | l”effetto placebo’ non è una bufala

meteoweb.eu

(Di martedì 5 marzo 2019) L”effetto placebo’ non è una, anzi. E’ reale e in alcuni casi è persino utilizzato come strumento terapeutico. A fare chiarezza sono gli esperti su ‘Dottore, ma è vero che…?’, il portale della Federazione degli Ordini dei medici per smontare le fake news dilaganti in medicina e sanità.Intanto, per placebo si intende “una sostanza o una procedura non attiva (sia in positivo che in negativo) nei confronti della condizione per cui viene utilizzata. L’effetto placebo, invece, è la reazione che l’assunzione di un placebo determina sulla salute dell’individuo. Per esempio: il miglioramento dei sintomi associato all’assunzione di una terapia assolutamente inerme e inutile da un punto di vista fisiologico”. Ha un ruolo fondamentale nelle sperimentazioni, dove “è utilizzato come termine di paragone in tutti gli studi clinici ...

