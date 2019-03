Bimbo cade dal carro di Carnevale a Bologna | è gravissimo | rianimato in strada

Bologna - Bimbo cade da un carro di carnevale : è grave : Era in braccio alla madre su uno dei tanti carri che nel centro di Bologna sfilavano in occasione del carnevale, quando improvvisamente si è sporto ed è scivolato dal rimorchio trainato dal trattore sbattendo la testa per terra. grave un bimbo di due anni e mezzo che è ora ricoverato all’Ospedale Maggiore. La tradizionale parata di carnevale è stata sospesa. L’incidente è avvenuto intorno alle 15, lungo via Indipendenza, dove per ...

