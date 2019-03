Pd | Zingaretti vince bene | renziani spiazzati aspettano europee

Primarie Pd - Zingaretti oltre il 60% anche nella Toscana del Giglio Magico. E vince nel circolo di Renzi e a Rignano sull’Arno : La Toscana non è piu Renzi ana. Non è più una questione di retroscena né di editoriali pensosi: ci sono i dati delle Primarie Pd a non lasciare spazio a interpretazioni. nella regione più Renzi ana d’Italia il governatore Nicola Zingaretti ha vinto ovunque con il 62% dei consensi e lasciando le briciole agli altri due candidati alla segreteria del partito, Maurizio Martina (20%) e Roberto Giachetti (16%). Adesso, con i risultati di domenica, ...

Primarie PD : Zingaretti stravince anche a Como. Hanno votato in 8.750 : "Tantissimi votanti a Como e in tutta Italia, segno che si può fare politica senza urlare e insultare " ha commentato Federico Broggi, segretario provinciale del Pd - Tanti volontari impegnati, tanta ...

Zingaretti fa pieno di voti anche in Puglia : più sostenuto in tutte e 6 province : Bari – Il nuovo segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, ha conquistato il maggior numero di consensi anche in Puglia. In tutte le sei province e’ risultato infatti il candidato piu’ suffragato. A Bari e nella sua area metropolitana ha ottenuto il 64,99 per cento dei consensi, seguito da Maurizio Martina – col 27,60- e Roberto Giachetti, 7,41. Similare la percentuale di consensi che il governatore del Lazio ...